प्राचीन किले, रेगिस्तान, शाही शहरों का खजाना, ये हैं इरान की 10 सबसे अद्भुत जगहें

Iran Tourist Places: यहां हम ईरान के 10 खास और दिलचस्प जगहों के बारे में जानेंगे, जो इस देश की असली पहचान को दर्शाते हैं और जिन्हें देखने के बाद कोई भी यात्री ईरान को बिल्कुल अलग नजर से देखने लगता है.

Iran Travel Destinations: इस देश में आपको एक साथ कई तरह के अनुभव मिलते हैं.

Iran Travel Destinations: ईरान दुनिया के उन देशों में से एक है जिसकी सभ्यता और इतिहास हजारों साल पुराना है. यह कभी प्राचीन फारसी साम्राज्य का केंद्र रहा है और आज भी यहां की संस्कृति, वास्तुकला और परंपराओं में उस गौरवशाली इतिहास की झलक साफ दिखाई देती है. यहां भव्य मस्जिदें, प्राचीन किले, रंग-बिरंगे बाजार और शानदार प्राकृतिक दृश्य किसी भी यात्री को आकर्षित कर लेते हैं. ईरान की खास पहचान सिर्फ उसकी ऐतिहासिक इमारतें ही नहीं, बल्कि यहां के मेहमाननवाज लोग और समृद्ध संस्कृति भी हैं. कई यात्रियों का अनुभव है कि यहां के लोग बेहद दोस्ताना और मददगार होते हैं.

इस देश में आपको एक साथ कई तरह के अनुभव मिलते हैं, कहीं विशाल रेगिस्तान की अनोखी सुंदरता है, तो कहीं पहाड़ों के बीच बसे पुराने गांव और जीवंत शहरों की चहल-पहल. यही विविधता ईरान को दुनिया के सबसे दिलचस्प और अनोखे पर्यटन स्थलों में शामिल करती है. यहां हम ईरान के 10 खास और दिलचस्प जगहों के बारे में जानेंगे, जो इस देश की असली पहचान को दर्शाते हैं और जिन्हें देखने के बाद कोई भी यात्री ईरान को बिल्कुल अलग नजर से देखने लगता है.

घूमने के लिए ईरान की 10 सबसे बेस्ट जगहें | 10 Best Places to Visit in Iran

1. इस्फहान (Isfahan)

इस्फहान ईरान के सबसे सुंदर शहरों में से एक माना जाता है. यह शहर अपनी शानदार इस्लामी वास्तुकला, ऐतिहासिक इमारतों, पर्शियन गार्डन और पुराने बाजारों के लिए प्रसिद्ध है. यहां के बाजारों में घूमना और स्थानीय लोगों से मिलना ईरान की रोजमर्रा की जिंदगी को समझने का अच्छा अनुभव देता है.

2. करमान (Kerman)

करमान ईरान के पूर्वी हिस्से में स्थित एक रेगिस्तानी शहर है. यह शहर प्राचीन समय में व्यापारिक मार्गों पर एक महत्वपूर्ण पड़ाव था. करमान के आसपास कई खास जगहें हैं:

  • माहान (Mahan): शांत बागों और धार्मिक स्थल के लिए प्रसिद्ध
  • रायेन (Rayen): यहां एक हजार साल पुराना प्राचीन किला (Ark of Rayen) स्थित है.

3. कालुत्स (Kaluts)

कालुत्स ईरान के लूत रेगिस्तान में स्थित अद्भुत प्राकृतिक संरचनाएं हैं. हजारों सालों तक चलने वाली तेज हवाओं ने यहां रेत और मिट्टी से किले जैसे आकार बना दिए हैं. यह जगह ईरान के सबसे शानदार रेगिस्तानी दृश्यों में से एक मानी जाती है.

4. केशम द्वीप

केशम फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप है. यहां पहुंचने के लिए बंदर अब्बास से फेरी लेनी पड़ती है. यह द्वीप स्थानीय बंडारी संस्कृति, मछुआरों के गांव और पारंपरिक लकड़ी के जहाजों के लिए प्रसिद्ध है.

5. शिराज (Shiraz)

शिराज को पिछले 2000 वर्षों से पर्शियन संस्कृति का केंद्र माना जाता है. यह शहर प्रसिद्ध है - प्राचीन बाजारों के लिए, ऐतिहासिक इमारतों के लिए, शांत और दोस्ताना माहौल के लिए यहां दो महान कवियों हाफिज (Hafez) और सादी (Saadi) की कब्रें भी हैं.

6. पर्सेपोलिस (Persepolis)

शिराज के पास स्थित पर्सेपोलिस अचेमेनिड साम्राज्य की प्राचीन राजधानी थी. आज यहां विशाल खंडहर मौजूद हैं जो प्राचीन फारसी सभ्यता की भव्यता को दर्शाते हैं. यह ईरान की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जगहों में से एक है.

7. तेहरान (Tehran)

तेहरान ईरान की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है. हालांकि यह शहर बहुत मॉडर्न और भीड़भाड़ वाला है, लेकिन यहां से आधुनिक ईरान को समझा जा सकता है.

यहां के प्रमुख स्थान:

  • आजादी स्मारक (Azadi Monument)
  • पुराना अमेरिकी दूतावास
  • कैफे और टी हाउस

8. कोम (Qom)

क़ोम ईरान का दूसरा सबसे पवित्र शहर माना जाता है और शिया इस्लाम का महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है. यहां स्थित फातिमा मासूमेह का मकबरा बहुत प्रसिद्ध है. यह शहर देश के सबसे धार्मिक और रूढ़िवादी शहरों में से एक है.

9. कंदोवन गांव (Kandovan)

कंदोवन एक पहाड़ी गांव है जहां कई घर चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं. यह जगह तुर्की के कैपाडोसिया क्षेत्र की तरह दिखती है. यहां पर्यटक कुछ समय बिताने या रात में ठहरने का अनुभव भी ले सकते हैं.

10. तबरीज (Tabriz)

तबरीज ईरान के उत्तर-पश्चिम में स्थित एक बड़ा शहर है. यह शहर अपने ऐतिहासिक बाजार (Tabriz Bazaar) के लिए प्रसिद्ध है. यहां मसाले, कालीन, सोना और इत्र जैसी कई चीजें मिलती हैं.

