विज्ञापन

सरकारी नौकरी पाने में सबसे आगे हैं इस राज्य के लोग, देख लीजिए पूरी लिस्ट

Govt Jobs: सरकारी नौकरी के लिए हर साल लाखों युवा आवेदन करते हैं, साथ ही इसके लिए कई सालों की तैयारी भी होती है. हालांकि कुछ लोगों को ही इसमें सफलता मिल पाती है.

Read Time: 2 mins
Share
सरकारी नौकरी पाने में सबसे आगे हैं इस राज्य के लोग, देख लीजिए पूरी लिस्ट
सरकारी नौकरी के मामले में कौन सा राज्य आगे

सरकारी नौकरी पाने का सपना भारत में लाखों युवा देखते हैं, यही वजह है कि वो इसके लिए स्कूली दिनों से ही तैयारी शुरू कर देते हैं. इसके लिए कोचिंग से लेकर अलग-अलग एग्जाम दिए जाते हैं, लेकिन सफलता कम ही लोगों को मिल पाती है. इसकी वजह है कि एक ही पद के लिए हजारों या लाखों की संख्या में आवेदन होते हैं. ऐसे में कॉम्पिटिशन काफी तगड़ा हो जाता है. इसीलिए लोगों के मन में ये भी सवाल रहता है कि आखिर किस राज्य के लोग सरकारी नौकरी पाने में सबसे आगे हैं. आइए आपको इस सवाल का जवाब देते हैं और बताते हैं कि कौन सा वो राज्य है, जो सरकारी नौकरियों के मामले में सबसे आगे है. 

किस राज्य ने किया है टॉप?

सरकारी नौकरियों के आंकड़े को लेकर कुछ साल पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी पाने वाले लोग उत्तर प्रदेश से हैं. यानी यूपी के लोग सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी कर रहे हैं. हालांकि इसके पीछे प्रदेश की आबादी को भी वजह बताया गया. यूपी भारत का सबसे बड़ा राज्य है और हर साल यहां रहने वाले लाखों युवा सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं. 

सेना से बाहर होने वाले हैं हजारों अग्निवीर, जानें किन नौकरियों में मिलेगा आरक्षण

इन राज्यों का भी नाम शामिल

सरकारी नौकरी के मामले में यूपी के बाद दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है, यानी यहां के लोगों को सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां मिलीं. हालांकि ये आंकड़े सिर्फ राज्य सरकार की तरफ से दी गई नौकरी के नहीं हैं, ये अलग-अलग राज्यों और केंद्र में नौकरी के भी हो सकते हैं. तीसरे नंबर पर बिहार के लोग आते हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी हासिल की. इसके बाद केरल और महाराष्ट्र का नंबर आता है. 

किस सेक्टर में कितनी नौकरियां

केंद्र सरकार की तरफ से जारी रिपोर्ट में बताया गया था कि बिहार और यूपी के लोग बैंक, रेलव और एसएससी में सबसे ज्यादा नौकरी के लिए आवेदन करते हैं और इसमें चुने जाते हैं. वहीं इंजीनियर और डॉक्टर बनने के मामले में केरल और कर्नाटक के लोग आगे हैं. रिसर्च के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लोग ज्यादा आते हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Govt Jobs, Which State People Get More Govt Jobs, UP Govt Jobs
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com