CEL में करियर बनाने का मौका, डिप्टी इंजीनियर समेत 34 पदों पर वैकेंसी, 14 मार्च से पहले करें आवेदन

CEL Vacancy : एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु पद अनुसार 25 साल से 63 साल के बीच निर्धारित है, जिसकी गणना 31 जनवरी के आधार पर की जाएगी. आरक्षित वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

CEL में करियर बनाने का मौका, डिप्टी इंजीनियर समेत 34 पदों पर वैकेंसी, 14 मार्च से पहले करें आवेदन
  • सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 34 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 फरवरी से शुरू कर दी है.
  • आवेदन की अंतिम तिथि 14 मार्च है और उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर समय रहते आवेदन करना होगा.
  • पदों के लिए बीई, बीटेक, एमबीए, सीए, आईसीडब्ल्यूए, ग्रेजुएशन या मैट्रिक डिग्री जरूरी है.
नई दिल्ली:

भारत सरकार के उद्यम में सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के हाथ से एक शानदार मौका निकलने वाला है. दरअसल, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल) ने डिप्टी इंजीनियर समेत विभिन्न 34 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था. सीईएल की ओर से जारी पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन प्रक्रिया 11 फरवरी से शुरू हो गई और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 14 मार्च निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार संबंधित पद के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय समय सीमा के भीतर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर दें, नहीं तो आपके हाथ से एक बेहतरीन मौका निकल जाएगा.

सीईएल ने जिन 34 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं, उनमें डिप्टी जनरल मैनेजर (इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स), डिप्टी जनरल मैनेजर (माइक्रोवेव), डिप्टी जनरल मैनेजर / सीनियर टेक्निकल मैनेजर (मटेरियल साइंस), डिप्टी जनरल मैनेजर / सीनियर मैनेजर (एचआर), डिप्टी इंजीनियर (सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट), डिप्टी इंजीनियर (सेल्स एंड मार्केटिंग), डिप्टी इंजीनियर (एंबेडेड सिस्टम), डिप्टी इंजीनियर (मटेरियल साइंस), पर्सनल ऑफिसर, हिंदी ऑफिसर / राजभाषा अधिकारी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, मैनेजमेंट ट्रेनी (ह्यूमन रिसोर्स) और ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी (कंप्यूटर साइंस) के 1-1 पद; डिप्टी इंजीनियर (प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन), डिप्टी इंजीनियर (इलेक्ट्रॉनिक्स), ऑपरेटर ‘ए', क्लर्क ‘सी', मैनेजमेंट ट्रेनी (फाइनेंस) और डिप्टी इंजीनियर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के 2-2 पद; ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी (मेटलर्जी) और ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी (इलेक्ट्रॉनिक्स) के 3-3 पद और ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी (मेकेनिकल) के 4 पद शामिल हैं.

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार बीई/बीटेक/एमबीए/सीए/आईसीडब्ल्यूए/ग्रेजुएशन या मैट्रिक की डिग्री होनी चाहिए. इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास अन्य निर्धारित पात्रता का होना भी आवश्यक है.

एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु पद अनुसार 25 साल से 63 साल के बीच निर्धारित है, जिसकी गणना 31 जनवरी के आधार पर की जाएगी. आरक्षित वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

सीईएल की ओर से जारी पद के लिए तय समय सीमा के भीतर सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन करने वालों में से योग्य कैंडिडेट का चयन शॉर्टलिस्टिंग, लिखित टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित उम्मीदवार की सैलरी पद अनुसार 17,500 से 2,20,000 रुपए के बीच प्रति महीने होगी.

वहीं, आवेदन फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. यह जनरल/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 1,000 रुपए है. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूबीडी और एक्स-सर्विसमैन को रजिस्ट्रेशन फीस में छूट दी गई है.

ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले सीईएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. होमपेज पर जाने के बाद जारी पद से संबंधित आवेदन लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें. मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्रनेचर को सही साइज और फॉन्ट में अपलोड करें. फिर अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें. इसके बाद फॉर्म को चेक कर सबमिट कर दें. लास्ट में रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

