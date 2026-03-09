विज्ञापन
इंडिया पोस्ट से लेकर रेलवे अप्रेंटिस तक, इन सरकारी नौकरियों में बिना परीक्षा के मिलती है नौकरी

Government Jobs: इंडिया पोस्ट GDS भर्ती की तरह देश में कई ऐसी सरकारी नौकरियां हैं जिनमें रिटन एग्जाम नहीं देना पड़ता. इन भर्तियों में नौकरी 10वीं या अन्य योग्यता के मार्क्स, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट चेक के आधार पर दी जाती है, जिससे सीधे भर्ती का अच्छा मौका मिलता है.

Government Jobs

Government Jobs: सरकारी नौकरी का सपना लगभग हर युवा देखता है, लेकिन कठिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम कई लोगों को डराते हैं. लंबी तैयारी, ज्यादा सिलेबस और बार बार एग्जाम देने की टेंशन अलग होती है. ऐसे में जब ये पता चलता है कि कुछ सरकारी भर्तियों में बिना रिटन एग्जाम भी नौकरी मिल सकती है, तो राहत मिलती है. इंडिया पोस्ट GDS भर्ती 2026 ने ये मौका फिर से दिया है. इस भर्ती में हजारों पोस्ट पर नौकरी सिर्फ 10वीं के मार्क्स के आधार पर दी गई है. ना रिटन एग्जाम, ना इंटरव्यू की झंझट. बस नाम लिस्ट में होना जरूरी है. अगर आप भी आसान तरीका ढूंढ रहे हैं तो ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी.

इंडिया पोस्ट GDS भर्ती

डाक विभाग समय समय पर ग्रामीण डाक सेवक यानी GDS पोस्ट पर भर्ती निकालता है. इसमें ब्रांच पोस्टमास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर और डाक सेवक जैसे पोस्ट शामिल होते हैं. साल 2026 की भर्ती में करीब 28,600 पोस्ट के लिए नामों की लिस्ट जारी हुई है. उम्मीदवार अपने राज्य की लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं. नौकरी पूरी तरह 10वीं के मार्क्स पर दी जाती है. जिनका नाम लिस्ट में आता है, उन्हें डॉक्यूमेंट चेक के लिए बुलाया जाता है. कागज सही होने पर फाइनल जॉइनिंग मिल जाती है.

रेलवे अप्रेंटिस भर्ती

इंडियन रेलवे के अलग अलग जोन में अप्रेंटिस पोस्ट पर भी भर्ती होती रहती है. ITI या संबंधित ट्रेड वाले कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं. नौकरी 10वीं और ITI मार्क्स को जोड़कर बनाई गई लिस्ट से दी जाती है. इसमें भी रिटन एग्जाम नहीं होता. बाद में डॉक्यूमेंट चेक और मेडिकल टेस्ट होता है.

आंगनवाड़ी भर्ती

महिला एवं बाल विकास विभाग आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर पोस्ट पर भर्ती करता है. ये भर्ती स्टेट गवर्नमेंट करवाती है. ज्यादातर जगह नौकरी पढ़ाई की योग्यता और एरिया की लिस्ट के आधार पर दी जाती है. फॉर्म भरने के बाद नामों की लिस्ट जारी होती है. फिर डॉक्यूमेंट चेक के बाद जॉब दी जाती है.

ग्रामीण बैंक और सहकारी संस्थाएं

कुछ ग्रामीण और सहकारी बैंकों में क्लर्क या असिस्टेंट पोस्ट पर लोकल लेवल पर भर्ती होती है. कई बार जॉब इंटरव्यू, एक्सपीरियंस या पढ़ाई के मार्क्स के आधार पर दी जाती है. हर भर्ती का नियम अलग हो सकता है, इसलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर देखना चाहिए.

ASHA वर्कर और लोकल बॉडी भर्ती

हेल्थ डिपार्टमेंट में ASHA वर्कर पोस्ट पर ग्रामीण महिलाओं को प्राथमिकता मिलती है. नौकरी पढ़ाई, लोकल एरिया में रहने और सिलेक्शन कमिटी की सिफारिश से दी जाती है. ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और नगर निगम में भी कई पोस्ट पर लिस्ट या इंटरव्यू से भर्ती होती है.

इसके अलावा स्पोर्ट्स कोटा भर्ती, रक्षा विभाग कैंटीन स्टाफ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, फील्ड वर्कर और प्रोजेक्ट असिस्टेंट जैसे पोस्ट पर भी बिना रिटन एग्जाम नौकरी के मौके मिलते रहते हैं.

