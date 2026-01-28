UPTET 2026: यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा का नया सिलेबस जारी, जानें क्या-क्या बदलाव हुए और कैसे होगी परीक्षा?

UPTET 2026 & UP Super TET Syllabus OUT : उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने UPTET (उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा) के लिए परीक्षा का पूरा सिलेबस जारी कर दिया है. अगर आप भी कक्षा 6 से 8 (Upper Primary Level) तक के टीचर बनना चाहते हैं, तो यह जानकारी आपके बहुत काम की है. सबसे अच्छी खबर यह है कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग (Negative Marking) नहीं होगी, यानी आप बेझिझक सभी सवालों के जवाब दे सकते हैं. आइए जानते हैं परीक्षा का पैटर्न और समय...

UPTET 2026 & UP Super TET Syllabus OUT : परीक्षा का समय और पैटर्न

UPTET की यह परीक्षा कुल 150 मिनट (यानी ढाई घंटे) की होगी. इसमें सभी सवाल Multiple choice (MCQs) होंगे, जिसमें आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे. हर सही जवाब के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा. कुल 150 सवाल होंगे और पूरा पेपर 150 नंबर का ही होगा.

UPTET 2026 & UP Super TET Syllabus OUT : सिलेबस में क्या-क्या आएगा?

बोर्ड ने साफ कर दिया है कि पेपर में कौन-से विषय अनिवार्य हैं और किनमें आपको चुनाव करना होगा

बाल विकास और शिक्षण विधि: यह सबके लिए अनिवार्य है. इससे 30 सवाल पूछे जाएंगे जो कि 30 नंबर के होंगे.

भाषा-1 (हिंदी): हिंदी भाषा का ज्ञान भी सभी के लिए जरूरी है. इसमें भी 30 सवाल होंगे.

भाषा-2 (अंग्रेजी/उर्दू/संस्कृत): यहां पको अपनी पसंद की एक भाषा चुननी होगी. इसमें भी 30 सवाल होंगे.

स्पेशल सब्जेक्ट (60 नंबर): यह हिस्सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके करियर के क्षेत्र को तय करेगा:

अगर आप गणित या विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको इनसे जुड़े 60 सवाल हल करने होंगे.

अगर आप सामाजिक अध्ययन (Social Studies) के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको इससे संबंधित 60 सवाल मिलेंगे.

अन्य किसी भी विषय के शिक्षक के लिए ऊपर दिए गए (क) या (ख) में से कोई भी एक विकल्प चुनना होगा.