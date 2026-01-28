विज्ञापन

UPTET 2026: यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा का नया सिलेबस जारी, जानें क्या-क्या बदलाव हुए और कैसे होगी परीक्षा?

UPTET 2026 की तैयारी करने वालों के लिए बड़ी अपडेट! कक्षा 6 से 8 के लिए नया परीक्षा पैटर्न और सिलेबस जारी. जानें कुल अंक, समय और विषयों की पूरी जानकारी यहां.

Read Time: 2 mins
Share
UPTET 2026: यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा का नया सिलेबस जारी, जानें क्या-क्या बदलाव हुए और कैसे होगी परीक्षा?
परीक्षा 150 अंकों की होगी, जिसके लिए 150 मिनट का समय मिलेगा.

UPTET 2026 & UP Super TET Syllabus OUT : उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने UPTET (उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा) के लिए परीक्षा का पूरा सिलेबस जारी कर दिया है. अगर आप भी कक्षा 6 से 8 (Upper Primary Level) तक के टीचर बनना चाहते हैं, तो यह जानकारी आपके बहुत काम की है. सबसे अच्छी खबर यह है कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग (Negative Marking) नहीं होगी, यानी आप बेझिझक सभी सवालों के जवाब दे सकते हैं. आइए जानते हैं परीक्षा का पैटर्न और समय...

यह भी पढ़ें-BPSC DSO Admit Card 2026 : कल से शुरू होगी BPSC DSO परीक्षा, यहां जानें एग्जाम से जुड़ी पूरी गाइडलाइन

UPTET 2026 & UP Super TET Syllabus OUT : परीक्षा का समय और पैटर्न

UPTET की यह परीक्षा कुल 150 मिनट (यानी ढाई घंटे) की होगी. इसमें सभी सवाल Multiple choice (MCQs) होंगे, जिसमें आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे. हर सही जवाब के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा. कुल 150 सवाल होंगे और पूरा पेपर 150 नंबर का ही होगा.

UPTET 2026 & UP Super TET Syllabus OUT : सिलेबस में क्या-क्या आएगा?

बोर्ड ने साफ कर दिया है कि पेपर में कौन-से विषय अनिवार्य हैं और किनमें आपको चुनाव करना होगा

बाल विकास और शिक्षण विधि: यह सबके लिए अनिवार्य है. इससे 30 सवाल पूछे जाएंगे जो कि 30 नंबर के होंगे.

भाषा-1 (हिंदी): हिंदी भाषा का ज्ञान भी सभी के लिए जरूरी है. इसमें भी 30 सवाल होंगे.

भाषा-2 (अंग्रेजी/उर्दू/संस्कृत): यहां पको अपनी पसंद की एक भाषा चुननी होगी. इसमें भी 30 सवाल होंगे.

स्पेशल सब्जेक्ट (60 नंबर): यह हिस्सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके करियर के क्षेत्र को तय करेगा:

अगर आप गणित या विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको इनसे जुड़े 60 सवाल हल करने होंगे.

अगर आप सामाजिक अध्ययन (Social Studies) के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको इससे संबंधित 60 सवाल मिलेंगे.

अन्य किसी भी विषय के शिक्षक के लिए ऊपर दिए गए (क) या (ख) में से कोई भी एक विकल्प चुनना होगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UPTET 2026, UP Teacher Vacancy, UPTET Syllabus In Hindi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com