BPSC DSO Admit Card 2026 : कल से शुरू होगी BPSC DSO परीक्षा, यहां जानें एग्जाम से जुड़ी पूरी गाइडलाइन

BPSC DSO Admit Card 2026: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की जिला खेल पदाधिकारी (District Sports Officer) परीक्षा देने जा रहे उम्मीदवारों के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है. यह परीक्षा 29 और 30 जनवरी 2026 को आयोजित होने जा रही है. अगर आपने अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, तो तुरंत ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे चेक कर लें. आपको बता दें कि परीक्षा के दिन सेंटर पर छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है, ऐसे में हम यहां पर इस एग्जाम से जुड़ी सारी गाइडलाइन साझा कर रहे हैं, ताकि आप बिना किसी टेंशन के एग्जाम दे सकें.

BPSC DSO Admit Card 2026: एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका

उम्मीदवारों को अपना हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए BPSC की वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाना होगा. वहां 'Candidate Login' सेक्शन में जाकर अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड/DOB डालकर लॉगिन करें. डैशबोर्ड पर आपको एडमिट कार्ड के साथ-साथ परीक्षा केंद्र (Exam District) की जानकारी भी मिल जाएगी.

BPSC DSO Admit Card 2026: एग्जाम सेंटर पर क्या-क्या लेकर जाना है?

एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट: इसकी एक साफ-सुथरी फोटोकॉपी (Hard Copy) अपने साथ रखें.

ओरिजिनल फोटो ID कार्ड: आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड में से कोई भी एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ ले जाएं.

पासपोर्ट साइज फोटो: सुरक्षा के लिहाज से दो फोटो साथ रखें, कभी-कभी वेरिफिकेशन में इसकी जरूरत पड़ जाती है.

BPSC DSO Admit Card 2026: BPSC DSO परीक्षा का क्या है पैटर्न?

परीक्षा को तीन भागों में बांटा गया है

हिंदी का पेपर: यह 100 नंबर का होगा. यह सिर्फ 'पास' करना जरूरी है, इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे.

पेपर-1 (100 अंक): इसमें सामान्य ज्ञान (बिहार स्पेशल) और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के वैज्ञानिक सिद्धांतों जैसे एनाटॉमी और न्यूट्रिशन से सवाल आएंगे.

पेपर-2 (100 अंक): इसमें स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, बजट बनाना और खेल के मैदानों के रख-रखाव से जुड़ी जानकारी पूछी जाएगी.



