UP PET Exam 2025: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से होने वाली पीईटी की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आज जारी हो सकते हैं.

UP PET Admit Card 2025: यूपी पीईटी की परीक्षा के लिए आज जारी हो सकता है एडमिट कार्ड, इस डाउनलोड लिंक को करें सेव
नई दिल्ली:

UP PET Exam 2025: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से होने वाली पीईटी की परीक्षा 6 और 7 सितंबर को होने वाली है. इससे पहले एग्जाम के लिए सिटी स्लिप जारी कर दी गई है. इसके बाद अब उम्मीदवार एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि कोई ऑफिशियल तारीखों की घोषणा नहीं की गई है. लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आज यानी 1 सितंबर को ए़डमिट कार्ड जारी किए जाएंगे. एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर लॉगिन कर सकते हैं. 

कब होगी यूपी पीईटी की परीक्षा

यूपीएसएसएससी पीईटी परीक्षा का आयोजन 6 और 7 सितंबर को दो शिफ्टों में किया जाएगा. पहली शिफ्ट सुबह की 10 से 12 बजे तक चलेगी. वहीं दूसरी शिफ्ट 3 बजे से पांच बजे तक चलेगी. यूपी पीईटी का स्कोर तीन साल तक वैलिड होगा. अगर उम्मीदवार एक बार यूपी पीईटी परीक्षा पास कर लेते हैं तो तीन साल तक ग्रुप 'C' की सभी भर्तियों के लिए आवेदन करने के पात्र होते हैं.

इन भर्ती परीक्षा के लिए UP PET एग्जाम जरूरी

यूपी पीईटी परीक्षा पास होने वाले उम्मीदवार यूपी एएनएम मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग, राजस्व लेखपाल पद, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, आईटीआई अनुदेशक, सम्मिलित तकनीकी सेवा, वन रक्षक व वन्य जीव रक्षक, ग्राम पंचायत अधिकारी, एक्स-रे टेक्नीशियन, एग्रीकल्चर असिस्टेंट, राजस्व विभाग में जूनियर असिस्टेंट, अकाउंटेंट एवं ऑडिटर, गन्ना विभाग में सर्वेयर आदि पदों पर आवेदन के पात्र होंगे. यूपी सरकार द्वारा जारी अधिकारिक नोटिस में बताया गया था कि पीईटी परीक्षा के नतीजे घोषित होने के बाद ग्रुप सी की भर्ती निकाली जाएगी.

