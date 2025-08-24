UPSC ने 84 पदों पर निकाली भर्ती, यहां जानें योग्यता और आवेदन की लास्ट डेट...

UPSC Exam : संघ लोक सेवा आयोग ने 84 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया है. इस वैकेंसी के माध्यम से यूपीएससी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और लेक्चरर के पदों को भरेगा. 84 पदों के लिए आवेदन कल यानी 23 अगस्त से शुरू हो चुका है, जो 11 सितंबर 2025 तक चलेगा. ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार https://upsconline.gov.in/ora/VacancyNoticePub.php आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

वैकेंसी डिटेल्स

असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 19 सीट है

पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 25 सीट है

बॉटनी लेक्चरर के लिए 8 सीट खाली हैं

केमिस्ट्री लेक्चरर के लिए 8 सीट खाली हैं

लेक्चरर इकोनामिक्स के लिए 2 सीट हैं

इतिहास के लेक्चरर के लिए 3 पद सीट हैं

होम साइंस के लेक्चरर के लिए 1 सीट हैं

फिजिक्स के लेक्चरर के लिए 6 सीट हैं

साइकोलॉजी के लेक्चरर के लिए 1 सीट हैं

सोश्योलॉजी के लेक्चरर के लिए 3 सीट हैं

जूलॉजी के लेक्चरर के लिए 8 सीट हैं



योग्यता

आपको बता दें कि हर पद के लिए आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग है , ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें.

आवेदन शुल्क

इन पदों के लिए आवेदन शुल्क 25 रूपए है. लेकिन महिला, एससी, एसटी और PwBD कैटेगरी के लिए आवेदन नि:शुल्क है. वहीं, फीस का भुगतान आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं.

