Join Indian Army: UPSC ने CDS 1 2026 का नोटिफिकेशन किया जारी, डायरेक्ट लिंक से करें अप्लाई

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने प्रतिष्ठित नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) और नवल एकेडमी (NA) परीक्षा (I) के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

नई दिल्ली:

UPSC CDS: हर साल यूपीएससी CDS भर्ती परीक्षाओं के लिए नोटिस जारी करता है. इंडियन आर्मी में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. इस साल यूपीएससी ने CDS 1 भर्ती परीक्षाओं के लिए नोटिस जारी किया है. जो उम्मीदवार देश की सेवा करना चाहते हैं वे इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने प्रतिष्ठित नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) और नवल एकेडमी (NA) परीक्षा (I) के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

जो भी अभ्यर्थी भारतीय सेना, नौसेना या वायु सेना में अधिकारी बनना चाहते हैं, वे तुरंत अपनी तैयारी शुरू करें और 30 दिसंबर 2025 की आखिरी तारीख से पहले अपना आवेदन पूरा कर लें. आवेदन की प्रक्रिया 10 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट 30 दिसंबर 2025 है. योग्य उम्मीदवार UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर या दिए गए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से अपना फॉर्म भर सकते हैं.

UPSC CDS Notification 2026

इस वैकेंसी के जरिए कुल 844 पदों को भरा जाएगा.

  • NDA और NA (I)-394 पद

  • CDS (I)- 450 पद

कौन कर सकता है ये आवेदन

नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) के लिए- NDA (आर्मी/एयर फोर्स)-किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं/इंटरमीडिएट पास होना चाहिए. कम से कम न्यूनतम 16.5 साल से अधिक नहीं और अधिकतम 19 वर्ष से कम नहीं.

NA (नवल एकेडमी) के लिए फिजिक्स एवं मैथमेटिक्स विषयों के साथ 12वीं पास या पढ़ाई कर रहे हों. आयु सीमा की बात करें तो 16.5 साल से अधिक नहीं और अधिकतम 19 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए.

कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन (CDS)

अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक (Graduation) या इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त होना चाहिए. आयु सीमा की बात करें तो पदों के अनुसार, आयु सीमा 19 से 24 या 25 साल के बीच होनी चाहिए. अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन देखें.

