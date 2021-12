UPPSC ने जारी किए यूपी टेक्निकल एजुकेशन भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

ऐसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर ACTIVITY DASHBOARD लिखा हुआ दिखेगा और इसके नीचे ही CLICK HERE TO DOWNLOAD ADMIT CARD FOR ADVT. NO.A-7/E-1/2021 U.P. TECHNICAL EDUCATION (TEACHING) SERVICE EXAM.-2021 लिखा होगा.

इस लिंक पर क्लिक कर दें. एक नया पेज खुल जाएगा. जिसमें उम्मीदवार को एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि, पासवर्ड दर्ज जैसी जानकारी ङरने को कहा जाएगा.

ये जानकारी सही से भरके सबमिट पर क्लिक कर दें. एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें लें और इनका प्रिंट निकाल लें.

22 दिसंबर को होनी है परीक्षा

उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से टेक्निकल एजुकेशन सर्विस परीक्षा के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज में प्रिंसिपल, लेक्चरर और लाइब्रेरियन समेत कई पदों पर भर्ती परीक्षा की जानी है. इस परीक्षा का आयजोन दो शिफ्टों में किया जाएगा. पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे शुरू होगी और 12 बजे तक एग्जाम होगा. वहीं दूसरी शिफ्ट दो बजे से शुरू होगी, जो कि 4:30 बजे तक चलेगी.

गौरतलब है कि इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया को 15 सितंबर 2021 को शुरू किया गया था और आवेदन प्रक्रिया 15 अक्टूबर तक चली थी. वहीं 22 दिसंबर को परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है.