UP Police Recruitment 2022: कर्मशाला कर्मचारी पद पर आवेदन प्रक्रिया शुरू, 10वीं पास हाथ से जाने न दें ये मौका

Sarkari Naukri In UP: यूपी पुलिस में कुल 120 पदों पर की जानी है भर्ती

UP Police Recruitment 2022: यूपी पुलिस में कर्मशाला कर्मचारी के पदों पर भर्ती निकालने से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ( यूपीपीबीपीबी) की ओर से नोटिस जारी कर 20 जनवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की बात कही गई थी. लेकिन बाद भी इस तारीख को बदल दिया गया था और 27 जनवरी से आवेदन प्रक्रिया को शुरू करने का ऐलान किया था. वहीं आज यानी 27 जनवरी से कर्मशाला कर्मचारी (UP Police Workshop Staff Recruitment 2022) पद के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. जो भी लोग यूपी पुलिस में नौकरी (Sarkari Naukri In UP) की तलाश कर रहे हैं. वो इस मौके पर जाने न दें और आवेदन कर दें. कर्मशाला कर्मचारी के पद पर ऑनलाइन पंजीकरण करने की प्रक्रिया नीचे बताई गई है.