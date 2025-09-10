विज्ञापन

यूपी होमगार्ड की सैलरी कितनी ? 8वें वेतन आयोग के बाद कितनी बढ़ जाएगी इनकम

उत्तर प्रदेश के होमगार्ड्स को ड्यूटी अलाउंस के आधार पर सैलरी मिलती है, जो ड्यूटी के दिनों पर निर्भर करती है. विशेषज्ञ मानते हैं कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद उनकी इनकम अच्छी हो सकती है...

8वें वेतन आयोग का असर यूपी होमगार्ड्स की सैलरी तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा.

Uttar Pradesh Home Guard Salary Details: उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती की जब भी बात आती है, तो पुलिस के बाद सबसे ज्यादा नाम होमगार्ड जवानों का लिया जाता है. पुलिस फोर्स मदद देने से लेकर फेस्टिवल्स और इमरजेंसी में ड्यूटी निभाने तक, होमगार्ड हमेशा फ्रंटलाइन पर खड़े रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें हर महीने कितनी सैलरी मिलती है और आने वाले 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से इनकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है. आइए जानते हैं पूरी डिटेल...

अभी कितनी है यूपी होमगार्ड की सैलरी

वर्तमान समय में यूपी होमगार्ड्स को राज्य सरकार द्वारा तय नियमों के अनुसार मानदेय और अलग-अलग अलाउंस मिलते हैं. ड्यूटी अलाउंस रोजाना 670-700 तक दिया जाता है. उनकी मासिक इनकम ड्यूटी के दिनों पर निर्भर करती है, जो औसतन 20,000-25,000 रुपए तक पहुंच सकती है. इसके अलावा त्योहारों, अतिरिक्त ड्यूटी और लंबी सेवा पर उन्हें अतिरिक्त राशि भी दी जाती है. साथ ही छुट्टी, बेसिक मेडिकल हेल्प और छोटे-छोटे लाभ जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं. यानी किसी होमगार्ड की कुल आय उसकी ड्यूटी, पद और नौकरी के साल के हिसाब से बदलती रहती है

8वें वेतन आयोग से क्या बदल जाएगा

केंद्र सरकार 2026 से पहले 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तैयारी में है और इसके बाद राज्य सरकारें इसे अपने हिसाब से लागू करेंगी. यूपी होमगार्ड्स को भी इसका सीधा फायदा मिलने वाला है. सबसे बड़ा बदलाव बेसिक सैलरी बढ़ने का होगा. वहीं डेली अलाउंस मौजूदा 700 रुपए से बढ़कर 900-1000 रुपए तक हो सकता है. इसके साथ ही भत्ते और बोनस पहले से ज्यादा मिलेंगे और लंबे समय से सेवा दे रहे जवानों को स्पेशल बेनिफिट भी दिए जाएंगे. मेडिकल और वेलफेयर स्कीम्स को भी पहले से बेहतर बनाया जाएगा. यानी सीधे शब्दों में कहें तो 8वें वेतन आयोग के बाद यूपी होमगार्ड्स की मासिक इनकम बढ़कर 30,000 रुपए से 35,000 रुपए तक हो सकती है.

कब मिलेगा फायदा

एक्सपर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग का असर यूपी होमगार्ड्स की सैलरी तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा. पहले केंद्र सरकार इसे लागू करेगी. उसके बाद राज्य सरकार अपने स्तर पर बदलाव करेगी. उम्मीद है कि 2026 से पहले यूपी में भी यह लागू हो जाएगा.

