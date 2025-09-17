UKSSSC LT Teacher Vacancy 2025: उत्तराखंड में असिस्टेंट टीचर के 128 पदों पर भर्ती, B.Ed और CTET/UTET वाले करें अप्लाई

UKSSSC LT Teacher Vacancy 2025: अगर आप सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) आपके लिए एक शानदार मौका लेकर आया है. यहां असिस्टेंट टीचर (LT स्पेशल एजुकेशन) के कुल 128 पदों पर भर्ती निकली है. अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास B.Ed (स्पेशल एजुकेशन) और CTET/UTET जैसी पात्रता है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है और आखिरी तारीख 7 अक्टूबर 2025 रखी गई है.

IOCL Apprentice Recruitment 2025 : 12वीं पास के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका, यहां जानिए डिटेल्स

कहां कितने पदों पर वैकेंसी निकली

गढ़वाल मंडल – 74 पद

कुमाऊं मंडल – 54 पद

कुल मिलाकर – 128 पद

कौन कर सकता है अप्लाई?

न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 42 साल होनी चाहिए.

आरक्षित वर्ग को सरकारीनियमानुसार उम्र में छूट मिलेगी.

उम्मीदवार के पास स्पेशल एजुकेशन में B.Ed की डिग्री और RCI-CRR नंबर होना चाहिए.

साथ ही UTET या CTET परीक्षा पास होना जरूरी है.

समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) में छह माह का डिप्लोमा होना भी अनिवार्य है.

कितनी मिलेगी सैलरी?

सिलेक्टेड कैंडीडेट्स को Level-7 के अनुसार वेतनमान मिलेगा. इसमें 44,900 रुपए प्रति माह से 1,42,400 रुपए प्रति माह तक का पे-स्केल तय किया गया है. इसके अलावा सरकारी नौकरी के सभी भत्ते और सुविधाएं भी मिलेंगी.

कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले UKSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

वहां भर्ती (Recruitment) का लिंक खोलें.

नया रजिस्ट्रेशन करके अपनी डिटेल भरें.

मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें.

फॉर्म को ध्यान से चेक करके सबमिट करें.

अंत में फॉर्म डाउनलोड कर अपने पास सुरक्षित रख लें.

क्यों है ये खास?

उत्तराखंड में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देखने वालों के लिए यह एक बेहतरीन अवसर है. यहां काम करने से आपको न केवल स्थिर करियर मिलेगा बल्कि समाज में सम्मान भी बढ़ेगा. खासकर उन युवाओं के लिए जो B.Ed और CTET/UTET कर चुके हैं, ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए.