UGC NET 2025: नेट परीक्षा के लिए आवेदन करने से पहले पढ़ लें ये जरूरी नोटिस, NTA ने जारी की एडवाइजरी

UGC NET December 2025: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) नेट दिसंबर 2025 सेशन के लिए हाल ही में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की है. नेट परीक्षा यूनिवर्सिटी और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए कैंडिडेट की पात्रता निर्धारित करने के लिए होती है. दिसंबर 2025 में नेट का एग्जाम होगा. इससे पहले एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा 2025 के लिए जरूरी एडवाइजरी जारी की है. इसमें आवेदकों के आधार कार्ड और यूडीआईडी वेरिफिकेशन पर फोकस किया जाएगा. ऐसे में नेट परीक्षा 2025 के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों से अनुरोध किया गया है कि वो अप्लाई करने से पहले एडवाइजरी को ध्यान से पढ़ लें.

क्या है NTA की एडवाइजरी में?

यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा 2025 के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं. परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करते वक्त आवेदक को कई जरूरी जानकारी देनी होती है. रजिस्ट्रेशन में दी गई जानकारी आवेदक के आधार कार्ड या यूडीआईडी कार्ड पर मौजूद जानकारी से मेल खानी चाहिए. इसी के साथ दिव्यांग (PwBD) आवेदकों के यूनिक्यू डिसेबिलिटी आईडी (UDID) का वेरिफिकेशन भी अनिवार्य किया गया है. अगर रजिस्ट्रेशन करते वक्त कोई गलती हुई है, तो उसमें तुरंत सुधार कर लें, क्योंकि फॉर्म फिल करते वक्त परेशानी हो सकती है.

आधार से जुड़ी जानकारी

यूजीसी नेट रजिस्ट्रेशन करते समय जब आप नाम, जन्मतिथि और लिंग जैसी जानकारी भरें, तो ध्यान रखें कि ये सभी डिटेल्स आपके आधार कार्ड से पूरी तरह मेल खानी चाहिए. अगर कोई गलती हुई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है.

दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए जरूरी नियम

अगर आप दिव्यांग कैटेगरी से हैं, तो आपको अब यूडीआईडी (UDID) कार्ड का सत्यापन कराना होगा. एनटीए ने साफ कहा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरी गई यूडीआईडी कार्ड की जानकारी सही और अपडेटेड होनी चाहिए.

परीक्षा की जानकारी

यूजीसी नेट परीक्षा हर साल दो बार होती है. 2025 की दूसरी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुके हैं. हालांकि, आवेदन की आखिरी तारीख अभी घोषित नहीं की गई है.

यह परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी और इससे जुड़ी सभी जानकारी आप एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर देख सकते हैं.

यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए आवेदन कैसे करें?

स्टेप 1: सबसे पहले ugcnet.nta.nic.in वेबसाइट पर जाएं और दिए गए सभी निर्देश ध्यान से पढ़ें.

स्टेप 2: अपनी मान्य ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की मदद से रजिस्ट्रेशन करें.

स्टेप 3: अब अपना नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता और परीक्षा से जुड़ी जानकारी भरें.

स्टेप 4: अपनी फोटो, हस्ताक्षर और अगर लागू हो तो यूडीआईडी कार्ड अपलोड करें.

स्टेप 5: आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा करें और फॉर्म सबमिट कर दें.

स्टेप 6: सबमिट करने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें और उसका प्रिंट निकाल लें.

यूजीसी नेट दिसंबर 2025: करेक्शन विंडो की तारीखें

जो उम्मीदवार अपने आवेदन फॉर्म में कोई गलती सुधारना चाहते हैं, वे 10 से 12 नवंबर 2025 के बीच सुधार कर सकेंगे.

