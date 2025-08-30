CCRAS में एमटीएस व क्लर्क समेत 394 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल

CCRAS vacancy 2025 : आयुष मंत्रालय के केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस) नई दिल्ली में निकाली गई 395 पदों पर आवेदन के लिए कल यानी 31 अगस्त अंतिम तिथि है. जो उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वो ccras.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती के अंतर्गत ग्रुप ए, बी व सी के पदों पर भर्ती होगी. ग्रुप ए रिसर्च ऑफिसर, ग्रुप बी में स्टाफ नर्स, असिस्टेंट और ग्रुप सी में एलडीसी व यूजीसी, एमटीएस के पदों पर भर्ती की जाएगी.

वैकेंसी डिटेल्स

मल्टी टास्किंग स्टाफ, पद -179

योग्यता इस पद के लिए 10वीं के साथ आईटीआई

वेतन इस पद के लिए 5200-20,200 रूपये और ग्रेड पे-1800 रुपये

लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 9 पद जिसके लिए विज्ञान वर्ग से 12वीं होना अनिवार्य है

जबकि लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 37 पद, जिसके लिए 12वीं पास होना जरूरी है. इसके लिए हिंदी टाइपिंग 30 शब्द और इंग्लिश में 35 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए.

लाइब्रेरी क्लर्क के 1 पद के लिए विज्ञान वर्ग से 12वीं पास होना और लाइब्रेरी साइंस में प्रमाण पत्र होना चाहिए

ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए 5 पद हैं, जिसके लिए 10वीं पास होना जरूरी है, साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस हो और 2 साल का Work experience. इस पद के लिए सैलरी 5, 200-20, 200 रुपये. ग्रेड पे-1900 रुपये

अपर डिवीजन क्लर्क के 9 पद के लिए स्नातक डिग्री होनी चाहिए.

स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 14 पद हैं. इसके लिए 10वीं पास होना जरूरी है. शॉर्ट हैंड में 100 शब्द प्रति मिनट और टाइप राइटिंग में 40 शब्द प्रति मिनट की गति होनी जरूरी है.

इसके लिए सैलरी (उपरोक्त दोनों पद के लिए) 5, 200-20, 200 रुपये. ग्रेड पे 2400 रुपये. आयु सीमा (उपरोक्त 7 पद के लिए) अधिकतम 27 साल होनी चाहिए.

जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नो के 1 पद के लिए योग्यता 12वीं पास होना चाहिए. इसके साथ मेडिकल लैब में डिप्लोमा होना चाहिए. इसके लिए अधिकतम आयु 28 साल होनी जरूरी है.

फार्मासिस्ट ग्रेड -1 के लिए 12 पद हैं, इसके लिए आयुर्वेद में डीफार्मा होना चाहिए. इसके लिए आयु सीमा अधिकतम 27 साल होनी चाहिए.

ऑफसेट मशीन ऑपरेटर के 1 पद के लिए योग्यता 10वीं पास होना चाहिए. इसके अलावा ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का प्रमाण पत्र होना चाहिए.

सिक्योरिटी इंचार्ज के लिए 1 पद है, जिसके लिए योग्यता स्नातक होना चाहिए.

रिसर्च असिस्टेंट के लिए 2 पद हैं, इसके लिए योग्यता संबंधित विषय में स्नातकोत्तर. इस पद के लिए सैलरी (उपरोक्त 5 पद के लिए) 5, 200-20, 200 रुपये. ग्रेड पे -2800 रुपये.

रिसर्च असिस्टेंट के लिए 12 पद हैं. इसके लिए संबंधित विषय में स्नातकोत्तर होना जरूरी है.

स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के लिए 10 पद हैं. इसके लिए 10वीं पास होना आवश्यक है. शॉर्ट हैंड में 120 शब्द प्रति मिनट और टाइप राइटिंग में 40 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए.

स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए 2 पद हैं. इसके लिए योग्यता स्टैटिस्टिक्स में मास्टर होना चाहिए. इसके लिए सैलरी (उपरोक्त 3 पद के लिए) 9300-34, 800 रुपये. ग्रेड पे 4200 रुपये. आयु सीमा इस पद के लिए 30 साल होनी चाहिए. उम्र की गणना 31 अगस्त 2025 से होगी.

सेलेक्शन प्रोसेस - प्रोसेस आधारित परीक्षा और कौशल परीक्षण के आधार पर होगी.