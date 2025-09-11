विज्ञापन

ECL अप्रेंटिस के 1123 पदों पर आवेदन की लास्ट डेट आज, जल्दी करें

ECL Apprentice Recruitment 2025 : इस भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन होगा. ऐसे में आप www.easterncoal.nic.in पर जाकर जल्दी से आवेदन कर दीजिए. 

अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें.

Job alert 2025 :  अगर आपने अभी तक ECL की पीजीपीटी/पीडीजीटी अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन नहीं किया है, तो आज लास्ट चांस है. क्योंकि इसके बाद ईस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड (ईसीएल) की ओर से जारी 1123 पदों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी. बता दें कि ECL द्वारा जारी कुल 1123 पदों की भर्ती में से पीजीपीटी के लिए 280 और पीडीजीटी के 843 पद हैं. इस भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन होगा. ऐसे में आप www.easterncoal.nic.in पर जाकर जल्दी से आवेदन कर दीजिए. 

वैकेंसी डिटेल्स

पीजीपीटी - माइनिंग इंजीनियरिंग -180 पद और सिविल इंजीनियरिंग 25 पद, मैकेनिकल इंजीनियर 25 पद, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 25 पद, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 25 पद

पीडीपीटी - माइनिंग इंजीनियरिंग -643 पद, सिविल इंजीनियरिंग -50 पद, मैकेनिकल इंजीनियर - 50 पद, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग -50 पद, इलेक्ट्रिकल -50 पद

कैसे करें आवेदन - how to apply ECL Apprentice posts
  • सबसे पहले आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट easterncoal.nic.in पर जाएं
  • इसके बाद होम पेज पर दिए लिंक पर क्लिक करना है
  • अब आपको पंजीकरण करना होगा
  • इसके बाद आपको लॉग इन करके एप्लिकेशन फॉर्म भरना होगा
  • अब आप फॉर्म को चेक करिए
  • अंत में आप फॉर्म सबमिट करके कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लीजिए

अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें

नोटिफिकेशन

