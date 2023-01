2023 में इन नौकरियां की रहेगी सबसे ज़्यादा डिमांड, इन सेक्टरों में होगी बंपर भर्ती

Click to Expand & Play

Top Jobs in Demand in 2023: साल 2023 अभी शुरू हुआ है. नए साल से लोगों को काफी उम्मीदें होती हैं. पढ़ाई करने वाले छात्रों को परीक्षा पास करने की तो परीक्षा पास कर चुके लोगों को जॉब्स व नौकरी (jobs) की. साल 2023 में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह खबर काम की है. हाल ही में अमेरिका में एक सर्वे हुआ जिसमें साल 2023 की टॉप 10 नौकरियों के बारे में बताया गया है. इस सर्वे में बताया गया कि किस सेक्टर में जॉब्स पाने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है. यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट (US News and World Report) में साल 2023 में टॉप 10 डिमांड में रहने वाले नौकरियों के बारे में बताया गया है.