RRB Exam Calendar 2026 जारी, आने वाली रेलवे भर्ती परीक्षाओं की डिटेल्स यहां देखें

RRB Exam Calendar 2026: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRBs) ने 2026 में होने वाली अलग-अलग रिक्रूटमेंट परीक्षाओं के लिए एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है. इस घोषणा से कैंडिडेट्स को आने वाले सिलेक्शन साइकिल के लिए एक क्लियर टाइमलाइन मिलती है, जिससे उन्हें टेंटेटिव शेड्यूल के हिसाब से अपनी तैयारी की प्लानिंग करने और उसे तेज़ करने में मदद मिलती है.

जानें कब होगी कौन सी परीक्षा

ऑफिशियल नोटिस के मुताबिक, सभी जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट्स को तय टाइमलाइन के अंदर ऑनलाइन इंटीग्रेटेड रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम (OIRMS) के ज़रिए अपनी वैकेंसी डिटेल्स को असेस करने और सबमिट करने का निर्देश दिया गया है. इस कदम का मकसद सेंट्रलाइज़्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आसान बनाना और यह पक्का करना है कि 2026 की परीक्षाएं बिना किसी देरी के हो सके.

रेलवे बोर्ड का निर्देश

रेलवे बोर्ड ने सभी यूनिट्स को यह भी निर्देश दिया है कि वे अपने असेसमेंट को फाइनल करते समय 2025 के रिक्रूटमेंट साइकिल में पहले से शामिल वैकेंसी को घटा दें, अगर पहले का सिलेक्शन प्रोसेस अधूरा रह गया है. इस कदम का मकसद डुप्लीकेशन से बचना और नए रिक्रूटमेंट साल के लिए जमा किए गए वैकेंसी डेटा में एक्यूरेसी बनाए रखना है. RRB बेंगलुरु के चेयरपर्सन सभी जोनल रेलवे, प्रोडक्शन यूनिट्स और RRBs को वैकेंसी असेसमेंट का डिटेल्ड शेड्यूल भेजेंगे.

बोर्ड ने इन यूनिट्स से कहा है कि वे निर्देशों के अनुसार तुरंत एक्शन लें और रिव्यू और आगे के विचार के लिए प्रोग्रेस को अपडेट रखें. RRB बेंगलुरु के चेयरपर्सन सभी ज़ोनल रेलवे, प्रोडक्शन यूनिट्स और RRBs को वैकेंसी असेसमेंट का डिटेल्ड शेड्यूल भेजेंगे. बोर्ड ने इन यूनिट्स से कहा है कि वे निर्देशों के अनुसार तुरंत एक्शन लें और रिव्यू और आगे के विचार के लिए प्रोग्रेस को अपडेट रखें.

