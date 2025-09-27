SSC CPO 2025: दिल्ली में बंपर सरकारी नौकरी, कांस्टेबल के बाद SI के लिए निकली भर्ती

Delhi CPO 2025 Notification: दिल्ली में सरकारी नौकरी करने वालों के लिए एक और खुशखबरी है. दिल्ली कांस्टेबल भर्ती के बाद अब सब इंस्पेक्टर की बंपर भर्ती निकली है. एसएससी ने सीपीओ पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी हुई है, अगर आप इन वैकेंसी के लिए खुद को योग्य समझते हैं वे अप्लाई कर सकते हैं तो आवेदन की प्रक्रिया जारी शुरू हो चुकी है, इच्छुक अभ्यर्थी 16 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. फीस जमा करने की लास्ट डेट 17 अक्टूबर 2025 है. अगर आवेदन फॉर्म में किसी भी तरह की कोई गलती होती है तो उसे सुधारने के लिए 24 से 26 अक्टूबर तक का समय दिया जाएगा.

कब होगी दिल्ली पुलिस की भर्ती परीक्षा

पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा नवंबर-दिसंबर में प्रस्तावित है. एग्जाम की तैयारी करने वाले उम्मीदवार अपनी तैयारी तेज कर लें. एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाना होगा. एसएससी सब-इंस्पेक्टर (SI) दिल्ली पुलिस सीएपीएफ परीक्षा 2025 की भर्ती नोटिफिकेशन 16 जून को जारी होना था. लेकिन इसमें देरी हुई लेकिन किसी कारण इसे टाल दिया गया था.

वैकेंसी डिटेल्स

दिल्ली पुलिस में एसआई पुरुष के 152,

एसआई महिला के 70

सीएपीएफ के 3,073 पद होंगे.

सीआरपीएफ में 1,029,

बीएसएफ में 223,

आईटीबीपी 233

सीआईएसएफ में 1,294,

एसएसबी में 82 पद

शैक्षणिक योग्यता

इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या किसी अन्य हायर एजुकेशन संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना जरूरी है.