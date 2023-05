Sarkari Naukri 2023: सरकारी नौकरी चाहिए और अब तक इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया तो जल्दी करें, 2 दिन बाद लास्ट डेट

JPSC Recruitment 2023 डायरेक्ट लिंक

JPSC Recruitment 2023 नोटिफिकेशन

JPSC Recruitment 2023: पदों की संख्या

झारखंड लोक सेवा आयोग इस भर्ती अभियान के जरिए राज्य में प्रिंसिपल के कुल 39 रिक्तियों को भरेगा. आवेदन करने से पहले उम्मीदवार शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, वेतनमान, शैक्षिक योग्यता और अन्य विवरण की जांच कर लें.

JPSC Recruitment 2023: शैक्षणिक योग्यता

किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में 10+2 स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्त विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में बीएड हो.

JPSC Recruitment 2023: उम्र सीमा

उम्मीदवार के उम्र की गणना 1 जनवरी 2022 के आधार पर की जाएगी. इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 35 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष है. अधिकतम आयु सीमा में आरक्षित वर्ग को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार छूट है.

JPSC Recruitment 2023: सैलरी

प्रिंसिपल पद पर चयनित उम्मीदवारों को पे स्केल 15,600 से 39,100 रुपये, ग्रेड पर 7600 रुपये मिलेंगे.

JPSC Recruitment 2023: आवेदन शुल्क

जेपीएससी भर्ती के लिए अनारक्षित / बीसी / ईबीसी / ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आवेदकों को 600 रुपये का शुल्क देना होगा, जबकि झारखंड राज्य के एससी / एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 150 रुपये.

जेपीएससी भर्ती के लिए कैसे करें आवेदन | How to apply for JPSC Recruitment 2023

1.सबसे पहले उम्मीदवार जेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर जाएं.

2.होमपेज पर, “ऑनलाइन आवेदन” लिंक पर क्लिक करें.

3.इसके बाद “Click here to apply for Recruitment of Principals, Advt.No.-05/2023” पर क्लिक करें.

4.अब रजिस्टर करें और आवेदन प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ें.

5.शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म जमा कर दें.

6.भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट लें.