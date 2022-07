Safdarjung Hospital Vacancy 2022: ओटी असिस्टेंट सहित अन्य पदों पर भर्ती शुरू, आज ही करें अप्लाई

Delhi University में निकली ढेरों भर्तियां, इस डायरेक्ट लिंक से आज ही कर लें अप्लाई

पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख रोजगार समाचार में विज्ञापन जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर तक है. एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस और अन्य जानकारी के लिए पूरा पढ़ें.

Safdarjung Hospital Recruitment 2022: रिक्ति विवरण

ओ.टी. असिस्टेंट - 14 पद

प्लास्टर तकनीशियन - 4 पद

टेलीफोन ऑपरेटर - 2 पद

Safdarjung Hospital Vacancy 2022: पात्रता मापदंड

जो भी उम्मीदवार इन रिक्त पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे यहां उपलब्ध डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से क्वालिकेशन, आयु सीमा और अन्य मानपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

Safdarjung Hospital Vacancy 2022: ऐसे करें आवेदन

आवेदन पत्र अन्य सभी विवरणों के साथ नीचे बताए गए पते पर अंतिम तारीख से पहले पहुंच जाना चाहिए.

पता: Medical Superintendent, Safdarjung Hospital, New Delhi-110029 at Diary & Dispatch Section of this hospital near Bank of Baroda

अन्य जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

National Book Trust Recruitment 2022: मैनेजर, RM और अन्य पदों पर बंपर भर्ती, लास्ट डेट से पहले करें अप्लाई