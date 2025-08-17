रूस के राष्ट्रपति पुतिन को कितनी मिलती है सैलरी, ये ट्रंप से कम है या ज्यादा?

दुनिया के दो सबसे ताकतवर राष्ट्रपति रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस-यूक्रेन युद्ध पर मीटिंग करने अलास्का में पहुंचे. इस दौरान दोनों को साथ देखकर दुनिया भर निगाहे बनीं हुई थी. दो बड़े नेता एक साथ मंच पर आने के बाद लोगों के मन में तरह-तरह सवाल उठने लगे, उसमें से सबसे कॉमन सवाल ये था कि दोनों में ज्यादा सैलरी किसकी होगी. हालांकि दोनों की सैलरी में काफी अंतर है. तो चलिए जानते हैं दोनों की सैलरी.

व्लादिमीर पुतिन की सैलरी

मिली जानकारी आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सालाना वेतन करीब 1,40,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 1.16 करोड़ रुपये) है. यह सैली क्रेमलिन द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों पर आधारित है. हालांकि, कई रिपोर्टों और विश्लेषकों का मानना ​​है कि उनकी वास्तविक संपत्ति और इनकम उनके घोषित सैलरी इससे कहीं अधिक है. पुतिन को सैलरी (Donald Trump Salary) के अलावा उन्हें कई तरह की सुविधाएं और भत्ते भी मिलते हैं.

डोनाल्ड ट्रंप की सैलरी

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में, डोनाल्ड ट्रंप का आधिकारिक वार्षिक वेतन 4,00,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 3.32 करोड़ रुपये) है, यह वेतन अमेरिकी कानून द्वारा निर्धारित की गई है. ट्रंप को उनकी सैलरी के अलावा कई तरह के अलावेंसेस भी मिलते है. इनमें 50,000 डॉलर का खर्च भत्ता, 1,00,000 डॉलर का टैक्स फ्री ट्रेवल अलावेंसेस और 19,000 डॉलर का मनोरंजन भत्ता शामिल . इन सभी भत्तों को मिलाकर, उनका कुल वार्षिक पैकेज लगभग 5,69,000 डॉलर हो जाता है.

पुतिन की सैलरी ट्रंप से कम या ज्यादा

आधिकारिक सैलरी की तुलना में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सैलरी डोनाल्ड ट्रंप की सैलरी से काफी कम है.

पुतिन का आधिकारिक वेतन: $1,40,000 प्रति वर्ष

ट्रंप का आधिकारिक वेतन: $4,00,000 प्रति वर्ष

ये भी पढ़ें-अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump को कितनी मिलती है सैलरी? भारत के मुकाबले इतनी ज्यादा