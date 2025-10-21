विज्ञापन

RRB ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी के लिए आवेदन आज से शुरू, 5800 पदों होगी भर्ती

RRB NTPC Vacancy 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के पदों के लिए वैकेंसी निकली है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

नई दिल्ली:

RRB NTPC Vacancy 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC Graduate Level) की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है. जो उम्मीदवार सरकारी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा मौका है.एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाना होगा. इस वैकेंसी के जरिए कुल 5800 पदों को भरा जाएगा. 

कौन कर सकता है अप्लाई

इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक (Graduation) की डिग्री होना चाहिए. सभी पदों के लिए यह न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है.

आयु सीमा

इन पदों पर आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम 33 साल तय की गई है. आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी. एससी/एसटी वर्ग को 5 साल और ओबीसी कैटगरी के लिए  3 साल की की छूट मिलेगी.  आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी.

अभ्यर्थी का जन्म 1 जनवरी 2008 के बाद न हुआ हो, जबकि सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थी का जन्म 2 जनवरी 1993 से पहले, ओबीसी (NCL) का 2 जनवरी 1990 से पहले, तथा एससी/एसटी का 2 जनवरी 1988 से पहले का नहीं होना चाहिए.

वैकेंसी डिटेल्स 

  • चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर (Chief Commercial cum Ticket Supervisor)
  • जूनियर अकाउंट असिस्टेंट (Junior Accounts Assistant)
  • सीनियर क्लर्क (Senior Clerk)
  • स्टेशन मास्टर (Station Master)
  • गुड्स ट्रेन मैनेजर (Goods Train Manager)
  • ट्रैफिक असिस्टेंट (Traffic Assistant)

