RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल 2025 का रिजल्ट जल्द होगा जारी, इंतजार होगा खत्म

यह भर्ती 11558 पदों के लिए निकाली गई है. जिसमें ग्रेजुएट और अंडरग्रेजुएट लेवल के पद शामिल हैं.
RRB NTPC Result out 2025 : रेलवे की सबसे बड़ी भर्तियों परीक्षाओं में से एक आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 (RRB NTPS CBT 1) ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2025 का रिजल्ट जल्द ही आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा. हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि रिजल्ट अगले कुछ हफ्तों में आ जाएगा. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे RRB की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से चेक करते रहें.
रिजल्ट कैसे देखें
- RRB की रीजनल आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
- "RRB NTPC Graduate Level 2025 Result" लिंक पर क्लिक करें.
- अब आप यहां पर अपना रोल नंबर और जन्मतिथि डालिए
- आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा
- आप इसे डाउनलोड कर प्रिंट आउट भी ले सकते हैं.
कितनी है वैकेंसी?
- ग्रेजुएट लेवल के लिए 8113 पद शामिल हैं.
- चीफ कमर्शियल और टिकट सुपरवाइजर के लिए 1736 पद
- स्टेशन मास्टर के लिए 994 पद
- गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए 3144 पद
- जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट व टाइपिस्ट के लिए 1507 पद हैं
- सीनियर क्लर्क व टाइपिस्ट के लिए 732 पद
- अंडरग्रेजुएट लेवल पद कुल 3445 है
- कमर्शियल व टिकट क्लर्क के लिए 2022 पद
- अकाउंट्स क्लर्क व टाइपिस्ट 361 पद है
- जूनियर क्लर्क व टाइपिस्ट के लिए 990 पद है
- ट्रेन क्लर्क के लिए 72 पद
