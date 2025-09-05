RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल 2025 का रिजल्ट जल्द होगा जारी, इंतजार होगा खत्म

RRB NTPC Result out 2025 : रेलवे की सबसे बड़ी भर्तियों परीक्षाओं में से एक आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 (RRB NTPS CBT 1) ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2025 का रिजल्ट जल्द ही आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा. हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि रिजल्ट अगले कुछ हफ्तों में आ जाएगा. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे RRB की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से चेक करते रहें.

रिजल्ट कैसे देखें

RRB की रीजनल आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

"RRB NTPC Graduate Level 2025 Result" लिंक पर क्लिक करें.

अब आप यहां पर अपना रोल नंबर और जन्मतिथि डालिए

आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा

आप इसे डाउनलोड कर प्रिंट आउट भी ले सकते हैं.

कितनी है वैकेंसी?

यह भर्ती 11558 पदों के लिए निकाली गई है. जिसमें ग्रेजुएट और अंडरग्रेजुएट लेवल के पद शामिल हैं.