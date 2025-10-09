विज्ञापन

RRB NTPC UG CBT 2: रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किया ग्रेजुएट लेवल CBT-II परीक्षा का एडमिट, Direct Link

CBT-I के परिणाम 19 सितंबर, 2025 को जारी किए गए थे. अब सीबीटी 2 भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा. इन परीक्षा के लिए जो उम्मीदवार आवेदन किए हैं वे डाउनलोड कर सकते हैं. 

नई दिल्ली:

RRB NTPC UG CBT 2 Admit Card 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने ग्रेजुएट लेवल CBT-II एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट rrbcd.gov.in पर लॉगिन कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. CBT-I के परिणाम 19 सितंबर, 2025 को जारी किए गए थे. अब सीबीटी 2 भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा. इन परीक्षा के लिए जो उम्मीदवार आवेदन किए हैं वे डाउनलोड कर सकते हैं. 

 RRB NTPC UG CBT 2 Admit Card 2025: ऐसे करें डाउनलोड 

  • बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rrbcd.gov.in पर जाएं.
  • होमपेज पर, "CBT-II सूचना पर्ची और कॉल लेटर" पर क्लिक करें.
  • अपना पंजीकरण नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें.
  • "लॉगिन" पर क्लिक करें और कॉल लेटर/एडमिट कार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा.
  • भविष्य के संदर्भ के लिए इन्हें डाउनलोड करके सेव कर लें.

जिन उम्मीदवारों ने कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और ट्रेन क्लर्क पदों के लिए आवेदन किया था और सीबीटी-I परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी)-II देनी होगी, जबकि अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पदों के लिए आवेदकों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु टाइपिंग कौशल परीक्षा देनी होगी.

सैलरी कितनी मिलेगी

इस भर्ती अभियान में वेतन स्तर 2 और 3 के अंतर्गत पदों की पेशकश की जा रही है, जिसमें वाणिज्यिक सह टिकट क्लर्क के लिए प्रारंभिक वेतन 21,700 रुपये और अन्य पदों के लिए 19,900 रुपये है.

बोर्ड ने अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उम्मीदवारों को किसी भी परीक्षा या दस्तावेज़ सत्यापन के लिए मुफ्त ट्रेन यात्रा की अनुमति दी है. आरआरबी एनटीपीसी 2025 भर्ती अभियान का उद्देश्य स्नातक उम्मीदवारों के लिए कुल 3,445 रिक्तियों को भरना है.

