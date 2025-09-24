Sarkari Naukri: एक और बंपर सरकारी नौकरी, 8 हजार से ज्यादा पदों के लिए ग्रेजुएट के लिए भर्ती, जानिए लीजिए डिटेल्स

Bumper Sarkari Naukri 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने इस महीने की सबसे बड़ी वैकेंसी की ऑफिशियल घोषणा की है. सबसे अच्छी बात ये है कि गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों (NTPC) के लिए वैकेंसी निकाली गई है. रेलवे की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक, आने वाले समय में RRB NTPC 2025 भर्ती के लिए NTPC कैटगरी के अंतगर्त कुल 8875 खाली पदों को भरा जाएगा. उम्मीदवारों के लिए भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का यह एक शानदार अवसर है, और आधिकारिक आरआरबी एनटीपीसी विस्तृत अधिसूचना 2025 जल्द ही जारी की जाएगी.

इन भर्तियों के लिए योग्यता की बात करें तो RRB NTPC वैकेंसी की चयन प्रक्रिया में दो कंप्यूटर-आधारित परीक्षाएं (सीबीटी-1 और सीबीटी-2) शामिल हैं, जिसके बाद स्किल टेस्ट या टाइपिंग/योग्यता परीक्षण होंगे. इसके बाद चयनित उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट किया जाएगा.

वैकेंसी डिटेल्स

एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के 5,817 पदों

स्टेशन मास्टर ट्रैफिक (ऑपरेटिंग) 615

गुड्स ट्रेन मैनेजर ट्रैफिक (ऑपरेटिंग) 3423

ट्रैफिक असिस्टेंट (मेट्रो रेलवे) ट्रैफिक (ऑपरेटिंग) 59

मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट सुपरवाइजर (CCTS) ट्रैफिक (वाणिज्यिक) 161

जूनिअर अकाउंटेंट असिसटेंस सह टाइपिस्ट (JAA) लेखा 921

सीनियर कर्ल्क सह टाइपिस्ट सामान्य 638

एनटीपीसी यूजी के 3,058 पद:

ट्रेन्स क्लर्क ट्रैफिक (ऑपरेटिंग) 77

वाणिज्यिक सह टिकट क्लर्क (CCTC) ट्रैफिक (वाणिज्यिक) 2424

लेखा क्लर्क सह टाइपिस्ट लेखा 394

कनिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट सामान्य 163

एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती के लिए ग्रेजुएशन शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है. एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से 33 साल अधिकतम आयु सीमा में एससी व एसटी वर्ग को पांच वर्ष एवं ओबीसी को तीन साल की छूट रहेगी.

