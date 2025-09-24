Delhi Police कांस्टेबल के लिए कर रहे हैं अप्लाई? जान लीजिए सैलरी, एग्जाम पैटर्न सहित सभी जरूरी बातें

Delhi Police Bharti 2025: दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इस भर्ती के जरिए 7 हजार से अधिक पदों को भरा जाएगा. इस शानदार सरकारी नौकरी का मौका हाथ से न जानें दें. SSC की ऑफिशियल नई साइट ssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. जो उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होने जा रहे हैं वे कुछ जरूरी बातों के बारे में जान लें. क्योंकि आवेदन करते समय कुछ योग्यता मांगी गई है. इसके अलावा एग्जाम पैटर्न और फीस योग्यता आदि बातों को जान लें ताकि आवेदन भरते और एग्जाम के समय कोई दिक्कत न हो.

दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए योग्यता

12वीं पास करने वाले उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करने के पात्र हैं. आयु सीमा की बात करें तो 18 से 25 साल तय की गई है. अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई 2000 से पहले और 01 जुलाई 2007 से पहले का न हो. ओबीसी, एसटी, एससी कैटगरी वालों को छूट दी जाएगी. लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा व शारीरिक मापतौल परीक्षा (पीईटी व पीएमटी), मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा.

Delhi Police Vacancy 2025: एग्जाम पैटर्न

दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए पहले लिखित परीक्षा होगी. कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में एक-एक अंक के 100 बहुविकल्पीय (MCQ) सवाल पूछे जाएंगे. इनमें से 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान, 25 रीजनिंग, 15 न्यूमेरिकल एबिलिटी और दस सवाल कम्प्यूटर से जुड़े होंगे. गलत जवाब देने पर एक चौथाई नंबर कटेगा. यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसलिए उम्मीदवार सोच-समझकर जवाब दें.

Delhi Police आवेदन फीस

100 रुपये, एससी, एसटी, दिव्यांग व महिला अभ्यर्थियों को कोई फीस नहीं.

इतनी मिलेगी सैलरी

चयनितों को लेवल-3 (21700- 69100 रुपये) का वेतनमान मिलेगा.

