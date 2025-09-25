विज्ञापन

225 पदों के लिए हुई थी भर्ती परीक्षा, केवल 6 उम्मीदवार ही हुए पास, इतनी सीटे रह गई खाली

राजस्थान में हुई स्कूल लेक्चरर एंड कोच एग्जाम 2024 में राजनीति विज्ञान विषय के 225 पदों में सिर्फ 6 उम्मीदवार ही पास हुए, जबकि 219 सीटें खाली रह गईं.

नई दिल्ली:

RPSC School Lecturer Result 2025: राजस्थान में हुई स्कूल लेक्चरर परीक्षा 2024 (RPSC School Lecturer & Coach Exam 2024) में तो गजब ही हो गया. 225 पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा में राजनीति विज्ञान विषय (Political Science) में सिर्फ 6 उम्मीदवार ही पास हुए, बाकी 219 सीटें खाली रह गईं। इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की संख्या 45,674 थी, लेकिन केवल 2% ही योग्य पाए गए. इस रिजल्ट के आने के बाद हर कोई हैरान है. आइए जानते हैं ऐसा क्यों हुआ और अब आगे क्या करना होगा.

RPSC रिजल्ट क्यों आया ऐसा?

सरकार के निर्देशों के बाद RPSC ने भर्ती परीक्षाओं में नया नियम लागू किया. 40% न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स अब अनिवार्य हैं. इस वजह से इस परीक्षा का रिजल्ट बेहद कम सफल उम्मीदवारों के साथ आया. आयोग सचिव ने बताया कि यह लिस्ट सिर्फ डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन के लिए है, इसे सेलेक्शन लिस्ट या प्रॉयरिटी लिस्ट नहीं माना जाना चाहिए. फाइनल सेलेक्शन के लिए विभाग के वैरिफिकेशन के बाद ही नाम जारी होंगे.

RPSC स्कूल लेक्चरर परीक्षा और पदों डिटेल्स

परीक्षा की तारीख: 5 जुलाई 2025

कुल पद: 225 (राजनीति विज्ञान)

कुल रजिस्टर्ड उम्मीदवार: 84,846

परीक्षा में शामिल हुए: 45,674 उम्मीदवार

सफल उम्मीदवार: 6

खाली पद: 219

डिटेल में एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें?

कंसीडर्ड लिस्ट यानी विचारित लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों को अपना डिटेल में आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भरना अनिवार्य है. इसके लिए लिंक 29 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 रात 11.59 बजे तक एक्टिव रहेगा. आवेदन भरने के बाद उम्मीदवारों को दो कॉपी प्रिंट करके अपने पास रखनी होंगी और सभी ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स के साथ अटेस्टेड कॉपी जमा करनी होंगी. डॉक्यूमेंट्स वैरिफिकेशन माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से किया जाएगा. ध्यान रखें कि तय तारीख, समय और स्थान पर मौजूदा होना जरूरी है. अगर कोई उम्मीदवार गैरमौजूद रहता है, तो अपात्र माना जाएगा.

RPSC स्कूल लेक्चरर परीक्षा में डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन और फाइनल सेलेक्शन

1. दस्तावेज जांच के बाद योग्य उम्मीदवारों की लिस्ट आयोग को भेजी जाएगी.

2. चयनित उम्मीदवारों के नाम संबंधित विभाग को नियुक्ति के लिए भेजे जाएंगे.

3. पात्रता सभी शर्तों के अनुसार चेक की जाएगी.

RPSC School Lecturer Result 2025, Rpsc Bharti, Rpsc Bharti 2025, RPSC Exam
