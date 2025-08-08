इस भारतीय कंपनी ने निकाली ऐसी वैकेंसी, बिना डिग्री और Experience घर बैठे मिलेगी 2 लाख Salary, जल्दी करें अप्लाई

Remote Internship offered by Indian CEO : एआई (Artificial intelligence) अब हर सेक्टर में अपने पांव पसार रहा है. स्कूल, कालेज से लेकर मेडिकल, कार्पोरेट यहां तक कि फिल्म बनाने में इसकी हेल्प ली जा रही है. जिसके कारण एआई इंजीनियर की डिमांड बढ़ गई है. गूगल, मेटा, एक्स जैसी कंपनियां एआई इंजीनियर को लाखों का पैकेज भी दे रही हैं. जिसके कारण युवा इसे अब करियर के रूप में चुन रहे हैं. हाल ही में तो एक भारतीय एआई कंपनी के सीईओ ने एआई इटर्न के लिए वैकेंसी निकाली है. जिसके लिए 1-2 लाख रुपये स्टाइपेंड भी ऑफर कर रही है. जो कि एक इंटर्न के लिए अच्छा अमाउंट है. ऐसे में आइए जानते हैं इस इंटर्नशिप को अप्लाई करने के लिए क्या योग्यता चाहिए और अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है...

Puch Ai कंपनी करा रही है रिमोट इंटर्नशिप

भारतीय एआई कंपनी Puch Ai के सीईओ सिद्धार्थ भाटिया ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट एक्स (X पूर्व में ट्विटर) पर Ai इंटर्नशिप वैकेंसी 2025 के बारे में बताया है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि इस इंटर्नशिप के लिए कोई भी उन्हें पर्सनल मैसेज न करे बल्कि, उनके एक्स अकाउंट @siddharthb_ पर वैकेंसी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में ही आवेदन करें.

आपको कमेंट सेक्शन में ही बताना होगा कि आपको Puch Ai क्यों हायर करे और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आप कंपनी में किस रोल के लिए काम करना चाहेंगे.

🚨 We're Hiring! 🚨



Join @puch_ai to build AI for a Billion+ people.



💰 Stipend: ₹1L–2L/month

🗓️ Start: Whenever you're ready

📍 Remote

🚀 PPOs for top performers

🎓 No degree needed. We hired a high schooler last month.



Open Roles:

1. AI Engineering Intern (Full-time)

2.… — Siddharth Bhatia (@siddharthb_) August 6, 2025

2 रोल्स के लिए है वैकेंसी

Puch AI कंपनी ने दो रोल के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसमें एआई इंजीनियरिंग इंटर्न (फुल टाइम) और दूसरी ग्रोथ मैजीशियन (फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों हैं)

इंटर्नशिप हाईलाइट्स - Internship Highlights

इस इंटर्नशिप की खास बात यह है कि आप कमेंट सेक्शन में किसी और को भी रिकमेंड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ईनाम के रूप में आईफोन दिया जाएगा. वहीं, चुने गए इंटर्न्स को 1 से 2 लाख रूपये का स्टाइपेंड ऑफर किया जाएगा.

सबसे खास बात यह इंटर्नशिप रिमोट है यानी आप घर बैठे कर सकते हैं. इसके लिए ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी. वहीं, इस इंटर्नशिप के लिए किसी तरह की डिग्री और अनुभव की जरूरत नहीं होगी.

इस इंटर्नशिप के अलावा कंपनी एक Hackathon भी होस्ट कर रही है. जिसे जीतकर भी आप इंटर्नशिप करने का मौका पा सकते हैं. टॉप 10 में चुने जाने पर इस कंपनी के फाउंडर आपका इंटरव्यू लेंगे.