राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की Answer key हुई जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

Rajasthan Police Constable Answer Key 2025 : राजस्थान पुलिस विभाग की तरफ से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी कर दी गई है. ऐसे में इस परीक्षा में शामिल उम्मीदवार https://police.rajasthan.gov.in पर जाकर उत्तर चेक कर सकते हैं. बता दें कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन 13 और 14 सितंबर 2025 को आयोजित किया गया था.

इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से लगभग 10, 000 पदों को भरा जाएगा. इसमें विभिन्न जिला, यूनिट और बटालियन में कांस्टेबल सामान्य, चालक, बैंड और पुलिस दूरसंचार में ऑपरेटर और चालक पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी.

वहीं, आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने के लिए ऑब्जेक्शन विंडो ओपन होगी. अगर उम्मीदवारों को लगता है कि दिए गए प्रश्नों का उत्तर गलत है तो आप ऑब्जेक्शन विंडो पर जाकर दर्ज करा सकते हैं. उम्मीदवारों द्वारा आपत्ति दर्ज किए गए आंसर को संबंधित विषय का एक्सपर्ट चेक करेंगे और फिर उस आधार पर रिजल्ट घोषित होंगे.