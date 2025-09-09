Railway Apprentice: रेलवे में 2418 अप्रेंटिस की जरूरत, 10वीं पास जल्द कर लें अप्लाई

Central Railway Apprentice 2025 Bharti: रेलवे भर्ती सेल ने सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिसशिप के लिए भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया जल्द बंद होने वाली है. जो उम्मीदवार 10वीं पास हैं, और आवेदन करना चाहते हैं वे अप्लाई कर लें. इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए रेलवे 2418 पदों को भरा जाएगा. एप्लीकेशन की प्रक्रिया पहले से जारी है, लेकिन आवेदन करने की लास्ट डेट 11 सितंबर, 2025 शाम 5 बजे तक का समय है. दो दिन बाद आवेदन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी. उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट rrccr.com पर जाकर अप्लाई करना होगा.

10वीं पास वाले करें अप्लाई

10वीं में को कम से कम 50 प्रतिशत नंबर होने चाहिए, इसके अलावा उनके पास नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) या स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (SCVT) में सर्टिफिकेट होना चाहिए. उम्मीदवार की आयु सीमा की बात करें तो आयु 15 वर्ष से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए. ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल की उम्र में राहत दी गई है. एससी और एसटी उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में 5 साल की छूट मिलेगी.

एप्लीकेशन फॉर्म की फीस

जनरल, ओबीसी और EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों को 100 रुपये की एप्लीकेशन फीस है. इसके अलावा SC,ST, PWD और महिला उम्मीदवारों के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है. एप्लीकेशन फीस को उम्मीदवारों को ऑनलाइन जमा करना होगा.

सलेक्शन प्रोसेस

उम्मीदवारों का सलेक्शन ITI और 10वीं में प्राप्त अंकों के औसत के आधारित पर किया जाएगा. इसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी. इस मेरिट लिस्ट में सलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा.

