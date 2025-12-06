CID-IB कॉन्स्टेबल भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट, जयपुर में इस दिन होगा फिजिकल टेस्ट

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड की तरफ से कॉन्स्टेबल भर्ती 2025 के तहत सीआईडी आईबी में 79 पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक जरूरी जानकारी दी गई है. इस भर्ती प्रक्रिया में अगले चरण के लिए कुल 395 अभ्यर्थियों को पात्र पाया गया है, जिनकी लिस्ट विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है. इसके अलावा बताया गया है कि ये भर्ती कब से शुरू हो रही है.

फिजिकल टेस्ट की तारीख

पुलिस अधीक्षक आसूचना एवं सदस्य सचिव सतवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इन सभी पात्र 395 अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता एवं मापतौल (PET/PST) की तारीख तय कर दी गई है. यह आयोजन 11 दिसंबर, 2025 को प्रातः 06.00 बजे से श्री प्रताप यादव स्टेडियम चित्रकूट वैशाली नगर जयपुर में आयोजित किया जाएगा. उम्मीदवारों को निर्धारित समय और स्थान पर उपस्थित होना अनिवार्य है.

ई-एडमिट कार्ड ऐसे करें डाउनलोड

शारीरिक दक्षता के लिए पात्र अभ्यर्थियों के ई-एडमिट कार्ड विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.police.rajasthan.gov.in और https://recruitment2.rajasthan.gov.in पर अपलोड कर दिए गए हैं. सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे तुरंत अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करें और उसमें अंकित "अभ्यर्थियों के लिए सामान्य निर्देश" का पूर्णतः पालन करें. यहां लिखे गए हर नियम और निर्देश को ठीक से पढ़ लें. किसी भी तरह की गलती भारी पड़ सकती है, ऐसे में भर्ती के तमाम नियमों का पालन करना जरूरी है.

नहीं मिलेगा दूसरा मौका

बोर्ड ने साफ कर दिया है कि यह चरण अत्यंत महत्वपूर्ण है. निर्धारित तिथि, स्थान और समय पर उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को कोई अतिरिक्त समय या अवसर देय नहीं होगा. इसलिए सभी पात्र उम्मीदवारों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे किसी भी चूक से बचने के लिए समय से पहले अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें. इसीलिए कोशिश करें कि कम से कम एक घंटे पहले भर्ती वाले स्थान पर जरूर पहुंच जाएं.