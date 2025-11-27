रेलवे ग्रुप-डी भर्ती परीक्षा आज से शुरू, जान लीजिए इससे जुडे़ हर सवाल का जवाब

RRB Group D Exam: रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा आज 27 नवंबर से देश भर के अलग-अलग शहरों में आयोजित होने जा रही है. एग्जाम सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगा. रेलवे भर्ती बोर्ड ने परीक्षा को लेकर पूरी तैयारी कर ली है.इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के मन में कई तरह के सवाल उठते हैं. एग्जाम से संबंधित, रिजल्ट और सलेक्शन से लेकर जॉइनिंग तक आपके हर सवालों के जवाब आपको दिए जाएंगे. रेलवे में ग्रुप डी के 32,438 पदों के लिए 1 करोड़ से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है.

रेलवे ग्रुप-डी (RRB Group-D) भर्ती परीक्षा से जुड़े सवालों के जवाब प्रश्न (FAQ)

1. परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न

Q1. रेलवे ग्रुप-डी भर्ती कौन आयोजित करता है?

ग्रुप-डी (लेवल-1) पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) द्वारा आयोजित की जाती है.

Q2. ग्रुप-डी के तहत कौन-कौन से पद आते हैं?

ग्रुप-डी के तहत मुख्य रूप से ट्रैक मेंटेनर ग्रेड-IV, विभिन्न विभागों में हेल्पर/असिस्टेंट, असिस्टेंट पॉइंट्समैन, हॉस्पिटल अटेंडेंट जैसे पद शामिल होते हैं.

Q3. ग्रुप-डी भर्ती प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं?

भर्ती प्रक्रिया में आमतौर पर तीन मुख्य चरण होते हैं, . कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT), . शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET), और . दस्तावेज़ सत्यापन (Document Verification)

4. क्या CBT में नकारात्मक अंकन (Negative Marking) होता है?

CBT परीक्षा में आमतौर पर नकारात्मक अंकन (Negative Marking) होता है.

Q5. PET (शारीरिक दक्षता परीक्षा) किसके लिए आवश्यक है?

PET उन उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है जो CBT में उत्तीर्ण होते हैं. यह केवल क्वालिफाइंग प्रकृति का होता है (इसके अंक मेरिट में नहीं जुड़ते).

Q6. ग्रुप-डी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है?

सामान्यतः, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास (मैट्रिकुलेशन) या ITI (इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट) सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट (NAC) होती है. हालांकि, सटीक योग्यता आधिकारिक अधिसूचना में देखनी चाहिए.

Q7. आवेदन करने की न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा क्या है?

सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम आयु सीमा आमतौर पर 18 साल होती है. अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष (सामान्य वर्ग) तक हो सकती है, जिसमें आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलती है.

Q8. क्या मैं एक से अधिक RRB ज़ोन से आवेदन कर सकता हूँ?

नहीं। उम्मीदवार केवल एक ही RRB ज़ोन के लिए आवेदन कर सकता है. अगर आप एक से अधिक ज़ोन से आवेदन करते हैं, तो सभी आवेदन रद्द हो सकते हैं.

Q9. ग्रुप-डी का सिलेबस क्या है?

CBT सिलेबस में मुख्य रूप से सामान्य विज्ञान, गणित, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति (रीजनिंग), और सामान्य जागरूकता एवं करेंट अफेयर्स शामिल होते हैं.

Q10. CBT में सफल होने के लिए कितने अंक आवश्यक हैं?

CBT में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम क्वालीफाइंग मार्क्स निर्धारित होते हैं (जैसे UR के लिए 40%, OBC के लिए 30% आदि), लेकिन मेरिट कट-ऑफ हमेशा इससे अधिक जाती है.

Q 11. PET के बाद मेरिट लिस्ट किस आधार पर बनती है?

अंतिम मेरिट लिस्ट केवल CBT (कंप्यूटर आधारित टेस्ट) में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाती है। PET केवल क्वालीफाइंग होता है.

Q12. दस्तावेज़ सत्यापन (DV) के लिए किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है?

DV के लिए मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र (10वीं/ITI), पहचान प्रमाण (आधार/पैन), जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), निवास प्रमाण पत्र और हालिया पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होती है.

Q13. क्या ग्रुप-डी में प्रमोशन के अवसर हैं?



हां, ग्रुप-डी में शामिल होने वाले कर्मचारियों को विभागीय परीक्षाओं और सेवाकाल के आधार पर ग्रुप-सी (जैसे सीनियर टेक्नीशियन या क्लर्क) के पदों पर पदोन्नति (Promotion) के अवसर मिलते हैं.

ये भी पढ़ें-Railway Recruitment 2025: रेलवे में ग्रुप C और D के लिए वैकेंसी, जानें कौन कर सकता है आवेदन

