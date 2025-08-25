विज्ञापन

Raghav Chaddha Salary: राघव चड्ढा की बढ़ने वाली है जिम्मेदारियां, जानें कितनी है उनकी एक महीने की सैलरी

Raghav Chaddha ki Salary: सांसद राघव चड्ढा जल्द ही पापा बनने वाले हैं. कपल ने सोशल मीडिया पर इस बात की घोषणा की है.

Raghav Chaddha Salary: राघव चड्ढा की बढ़ने वाली है जिम्मेदारियां, जानें कितनी है उनकी एक महीने की सैलरी
नई दिल्ली:

Raghav Chaddha ki Salary: आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद राघव चड्ढा पापा बनने वाले हैं.  सोशल मीडिया पर राघव चड्ढा और पत्नी एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा पर साथ में पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है. दोनों की इस अनाउंसमेंट के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की बंधाइयां शुरू हो चुकी है. अब वह पापा बनने वाले हैं तो जिम्मेदारी भी बढ़ेगी. वैसे तो राघव चड्ढा के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जानिए कितनी सैलरी मिलती है उन्हें.  पंजाब से राज्यसभा सासंद के अलावा राघव पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट है. 

कितनी है सैलरी

राघव चड्ढा, जो पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं, उनकी सैलरी और आय को लेकर मीडिया में कई तरह की रिपोर्ट्स सामने आई हैं. हालांकि उन्होंने अधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी है. क्योंकि वह सांसद है तो उन्हें मिलने वाला वेतन और भत्तों पर निर्भर करते हैं.  एक राज्यसभा सासंद की सैलरी  2 लाख 10 हजार रुपये सैलरी मिलती है. इस हिसाब से उनकी सैलरी भी इतनी हो सकती है.

कई सुविधाएं मिलती है

क्योंकि राघव पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो उनके पास अन्य सोर्स के इनकम भी है. रिपोर्ट्स की माने तो 4 से 6 लाख एक महीने से की सैलरी है. चुनावी हलफनामे के अनुसार, राघव चड्ढा के पास कोई अचल संपत्ति, जैसे कि कोई मकान या जमीन नहीं है. सांसद होने के नाते, उन्हें यात्रा, स्वास्थ्य सुविधा, आवास और बिजली-पानी जैसी कई अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं. उनकी कुल संपत्ति और आय का आंकड़ा समय-समय पर बदलता रहता है.

राघव चड्ढा ने एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा से सितंबर 2023 में राजस्थान के उदयपुर में पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाज से शादी की थी. 
 

