Primary School Vacancy 2025: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में असिस्टेंट टीचरों की बंपर भर्ती, दो बाद आवेदन शुरू

Delhi School Teacher Bharti: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (DSSSB) ने  प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक (PRT)  1180 पदों पर वैकेंसी निकाली है.

नई दिल्ली:

Primary Teachers Vacancy 2025: दिल्ली में सरकारी टीचर की बंपर भर्ती आई है. जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है. दो दिन बाद आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे. दिल्ली के सरकारी स्कूलो में प्राइमरी टीचरों के लिए भर्ती निकली है. अगर आप इस भर्ती का फायदा उठाना चाहते हैं तो तैयारी तेज कर लें क्योंकि 17 सितंबर 2025 से भर्ती शुरू होने वाली है. दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (DSSSB) ने  प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक (PRT)  1180 पदों पर वैकेंसी निकाली है. इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट dsssbonline.gov.in पर जाना होगा. एप्लीकेशन शुरू होने के बाद.

आवेदन की प्रक्रिया 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक चलेगी. कुल 1180 पदों में 502 पद अनारक्षित हैं और 306 पद ओबीसी, 137 ईडब्ल्यूएस, 166 एससी और 69 एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं. इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कुछ नियम और शर्ते हैं जिसे पूरा करने के बाद ही आप आवेदन कर पाएंगे. 

Primary Teachers Vacancy 2025: शैक्षणिक योग्यता

  • मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से कक्षा 12वीं में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ या समकक्ष योग्यता प्राप्त की होनी चाहिए.
  • साथ ही दो साल की डिप्लोमा (डीएलएड)/ETE/JBT/DIET/B.El.Ed)में
  • सीबीएसई द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) उत्तीर्ण की होनी चाहिए. 
  • इसके अलावा सेकेंडरी लेवल पर हिंदी या उर्दू या पंजाबी या अंग्रेजी विषय में पास होना होगा. 

आयु सीमा

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी.

Delhi School Admission, Delhi School Teacher, Primary Teachers' Jobs, Primary Teachers Recruitment
