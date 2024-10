PM Internship Scheme: पीएम इंटर्नशिप स्कीम के लिए आवेदन शुरू, कहां और कैसे करें अप्लाई, एज लिमिट के साथ Benefits details

Prime Minister Internship Scheme: पीएम इंटर्नशिप स्कीम यानी 'प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम ' के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. देश के युवाओं के पंजीकरण के लिए पीएम इंटर्नशिप पोर्टल 12 अक्टूबर से लाइव हो गया है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को पीएम इंटर्नशिप 2024 योजना (PM Internship Scheme) का लाभ पाने के लिए खुद को ऑफिशियल पोर्टल pminternship.mca.gov.in पर जाकर रजिस्टर्ड कर सकेंगे. यह पोर्टल आधार (Aadhaar-based registration) बेस्ड पंजीकरण और बायो-डेटा जनरेशन (bio-data generation) जैसे उपकरणों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में इंटर्नशिप तक कुशल पहुंच सुनिश्चित करता है. Prime Minister Internship Scheme: डायरेक्ट लिंक

यह राज्य है IAS का गढ़, जिसने दिए देश को सबसे ज्यादा IAS, IPS ऑफिसर

PM Internship Scheme is a transformative initiative by the Hon'ble PM Shri @narendramodi-led government to ensure the skilling of our youth, which will enhance their employability.



· It will provide an opportunity to do an internship in the Top 500 companies in India for 12… pic.twitter.com/iQPLsChVe1