Panchayat Sachiv ki salary: पंचायत सचिव को कितनी मिलती है सैलरी? जानें क्या मिलती हैं सुविधाएं

Panchayat Sachiv ji ki salary kitni hoti: फेमस वेब सीरीज पंचायत आने के बाद जितेंद्र कुमार की पहचान सचिव जी से होने लगी. सचिव जी का कैरेक्टर काफी पॉपुलर हुआ. आपने इस वेब सीरीज में एक सीन भी देखा होगा जहां सचिव जी एमबीए की तैयारी करते हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा पैसा कमाना होता है. अब दिमाग में सवाल उठना तो लाजमी है कि सचिव की सैलरी कितनी होगी, आखिर सरकारी नौकरी है तो कुछ तो सुविधाएं भी मिलती होंगी. चलिए जानते हैं, आखिर सचिव जी को कितनी सैलरी मिलती है और क्या सुविधाएं मिलती हैं?

Panchayat Sachiv की सैलरी कितनी होती है?

पंचायत सचिव की सैलरी गांव के प्रेशासन में अहम भूमिका निभाता है. ये पद राज्य सरकार के अंदर काम करता है. गांव के पंचायत स्तर पर विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं को लागू करने में मदद करते हैं. सचिव की सैलरी अलग-अलग राज्य में अलग होती है, ये राज्य के सरकारों की ओर से तय की जाती है.

पंचायत सचिव का वेतनमान सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के मुताबिक, तय होता है.

शुरुआती बेसिक पे 21,700 से ₹26,300 के बीच होता है.

इसमें अन्य बेसिक सुविधाएं जुड़कर अच्छा-खासी सैलरी हो जाती है.

सभी अलावेंस को मिलाकर पंचायत सचिव का कुल इन-हैंड वेतन शुरुआत में ₹28,000 से ₹38,000 प्रति माह तक हो सकता है. हालांकि एक्सपीरिएंस के हिसाब से सैलरी में बढ़ोतरी होती है. एक अनुभवि सचिव की सैलरी 50,000 से ₹60,000 या उससे भी अधिक हो सकती है. कुछ राज्यों में, शुरुआत में पंचायत सचिवों की नियुक्ति संविदा (contract) के बेस पर भी होती है., जिसके लिए 20,000 से ₹25,000 दिए जाते हैं, बाद में परफॉर्मेंस के हिसाब से परमानेंट कर दिया जाता है.

सचिव जी को मिलने वाली सुविधाएं

एक कर्मचारी की तरह सरकारी पेंशन योजना और भविष्य निधि (Provident Fund) का फायदा मिलता है.

मेडिकल सुविधाएं (Medical Facility) सरकारी कर्मचारी की तरह उनके परिवार को मेडिकल सुविधाएं मिलती है.

आवास की सुविधा (Housing) कुछ मामलों में पंचायत के सचिव को आवास की भी सुविधा मिलती है.

कैसे बनते हैं सचिव?

सचिव बनने के लिए सेवा चयन आयोग (SSSC) या लोक सेवा आयोग (PSC) की ओर से निकलने वाली भर्ती के लिए परीक्षा पास करनी होती है.

