OPSC OCS Prelims Result 2022: ओडिशा सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे घोषित, 1749 महिलाएं सफल

OPSC OCS Prelims Result 2022 के लिए इस लिंक पर क्लिक करें.

ओडिशा लोक सेवा आयोग ने ओडिशा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 का आयोजन 16 अक्टूबर 2022 को किया था. यह परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की गई थी. पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 10 बजे शुरू हुई थी, जो दोपहर 12 बजे तक चली थी. वहीं दूसरे शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 1.30 बजे शुरू हुई थी, जो दोपहर 3.30 बजे तक चली थी.

आयोग ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि ओडिशा सिविल सेवा की मुख्य लिखित परीक्षा का आयोजन फरवरी, 2023 के महीने में अस्थायी रूप से आयोजित की जा सकती है. ओडिसा सिविल सेवा मुख्य लिखित परीक्षा 2021 का विस्तृत कार्यक्रम बाद में अधिसूचित किया जाएगा. हालांकि आयोग ने परीक्षा की सटीक तारीख नहीं बताई है.

ओडिशा लोक सेवा आयोग इस भर्ती परीक्षा के जरिए कुल 433 रिक्त पदों को भरेगा, जिसमें से 142 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं.

OPSC OCS Prelims Result 2022: ऐसे चेक करें

1.ओपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट - opsc.gov.in पर जाएं

2.होमपेज पर “Roll List of Candidates Provisionally Qualified for the OCS Main Written Examination-2021 (Advt. No. 25 of 2021-22” लिंक पर क्लिक करें.

3.स्क्रीन पर एक पीडीएफ दिखाई देगा.

4.पीडीएफ में अपना रोल नंबर सर्च करें.

5.भविष्य के संदर्भ के लिए ओपीएससी रिजल्ट 2022 पीडीएफ डाउनलोड करें.