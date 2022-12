BSEB 10th, 12th Exams 2023: बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर परीक्षा का शेड्यूल आज दोपहर 3 बजे

टीचर के 7000 से अधिक पदों पर होगी बहाली, 9 जनवरी से पहले करें आवेदन

बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा का टाइमटेबल (class 10th and class 12th time table) बिहार विद्यालय परीक्षा की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जारी की जएगी. साल 2023 की बोर्ड परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से बोर्ड परीक्षा का टाइमटेबल देख और डाउनलोड कर सकते हैं. छात्र संबंधित स्कूलों से भी बोर्ड परीक्षा की डेटशीट प्राप्त कर सकते हैं.

बिहार बोर्ड हर साल जनवरी-फरवरी में बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन करता आया है. पिछले साल, बीएसईबी ने 17 फरवरी को कक्षा 10वीं की परीक्षा और 1 फरवरी को कक्षा 12वीं की परीक्षा आयोजित की थी. कक्षा 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा 10 जनवरी से 20 जनवरी तक और कक्षा 12वीं की परीक्षा 10 जनवरी से 20 जनवरी, 2022 तक आयोजित की गई थी. ये परीक्षाएं दो शिफ्ट में आयोजित की जाती हैं. पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9.30 बजे शुरू होती है, जो दोपहर 12.45 बजे खत्म होती है. वहीं दूसरे शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 1.45 बजे शुरू होती और 5 बजे खत्म होती है.

बीएसईबी 10वीं 12वीं परीक्षा 2023: ऐसे चेक करें टाइम टेबल

1.बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए जिन छात्रों ने खुद को पंजीकृत किया है, वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं.

2.होमपेज पर नवीनतम अपडेट सेक्शन पर क्लिक करें.

3.इसके बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

4.अब बोर्ड परीक्षा की डेटशीट पीडीएफ के रूप में स्क्रीन पर खुल जाएगी.

5.इसके बाद उस पर उल्लिखित विवरण के माध्यम से जाओ.

6.अंत में भविष्य के संदर्भ के लिए पीडीएफ डाउनलोड कर लें.