MP Govt Jobs: एमपी में एक और बंपर सरकारी नौकरी, 454 पदों के लिए जानें क्या होगी योग्यता

सरकारी नौकरी करना चाहते हैं और वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि एमपी में जॉब नोटिफिकेशन जारी किया गया है.

नई दिल्ली:

MPESB Group-2 Sub Group-3 Recruitment: सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए बंपर वैकेंसी निकली है. जो उम्मीदवार इस सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें. आवेदन की प्रक्रिया   29 अक्टूबर से शुरू होगी और इसकी आखिरी तारीख 454 पद है. आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट  esb.mp.gov.in पर जाना होगा.

कब होगी भर्ती परीक्षा

आवेदन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार करने के लिए 17 नवंबर तक का समय है. इस भर्ती के लिए परीक्षा 13 को शुरू होगी. योग्यता की बात करें तो अलग-अलग पदों के लिए उसी के हिसाब से योग्यता मांगी गई है. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नोटिफिकेशन देखें. आयु सीमा की बात करें तो कम से कम 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम 45 साल होनी चाहिए. 

वैकेंसी डिटेल्स

  • कनिष्ठ रेशम निरीक्षक
  • बायोकेमिस्ट
  • फील्ड ऑफिसर
  • ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट
  • बायोमेडिकल इंजीनियर
  • निरीक्षक नापतौल
  • ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट टेक्नीशियन
  • प्रयोगशाला तकनीशियन
  • स्वच्छता निरीक्षक
  • प्रयोगशाला सहायक
  • सहायक यंत्री (सिविल)
  • मछ्ली निरीक्षक
  • सहायक यंत्री (विधुत/मैकेनिकल)
  • कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी
  • लैब असिस्टेंट / प्रयोगशाला तकनीशियन आदि

एप्लीकेशन फीस

उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 500 रुपये का भुगतान करना होगा. एससी/ एसटी/ ओबीसी/EWSk कैटगरी वालों के लिए एप्लीकेशन फीस 250 रुपये तय की गई है.

