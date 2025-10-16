दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर भर्ती, ऐसे करें आवेदन

DU Admission 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए भर्ती निकली है.इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को www.du.ac.in पर जाकर आवेदन करना होगा. आवेदन की प्रक्रिया जारी है, इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 21 अक्टूबर 2025 तक है. डीयू में इस वैकेंसी के जरिए कुल 56 पदों को भरा जाएगा. कल पदों में से एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 35 पद और प्रोफेसर के लिए 21 पद आरक्षित हैं.

Delhi University Recruitment 2025: क्या होनी चाहिए योग्यता

एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास Phd की डिग्री होनी चाहिए. साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 55 प्रतिशत नंबर होने चाहिए. इसके अलावा उम्मीदवारों के पास शैक्षणिक क्षेत्र में कम से कम 8 साल का अनुभव होना चाहिए. प्रोफसर के पदों के लिए उम्मीदवारों के पास PHD की डिग्री अनिवार्य है. साथ ही शैक्षणिक क्षेत्र में कम से कम 10 साल का एक्सपीरिएंस होना चाहिए.

ये भी पढ़ें-इस IIT में निकली लॉ ऑफिसर की वेकेंसी, जानें कितनी मिलेगी सैलरी

आवेदन शुल्क उम्मीदवारों की कैटगरी के अनुसार अलग-अलग किया गया है. जनरल कैटगरी के लिए 2000 हजार रु देना होगा. OBC,EWS और महिला उम्मीदवारों के लिए 1500 रु देना होगा. एससी एवं एसटी उम्मीदवारों के लिए 1,000 रुपये. साथ ही दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये है.

ये भी पढ़ें-अब फेसबुक चलाते हुए भी मिल जाएगी नौकरी, जानें कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

डीयू में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भर्ती के लिए उम्मीदवारों को वेबसाइट du.ac.in पर जाना होगा. इसके बाद होमपेज पर लिंक दिखाई देगा. रजिस्ट्रेशन के लिए इमेल, मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा. इसके बाद डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर अपलोड करना होगा. फिस का पेमेंट करने के बाद शुल्क का भुगतान करना होगा.

