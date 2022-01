पुरुष और महिला दोनों कांस्टेबल सिविल पुलिस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं

UP Police Recruitment 2022: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड जल्द ही कांस्टेबल सिविल पुलिस और फायरमैन पदों पर कई सारी वैकेंसी निकालने वाला है. जो युवा पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं और सरकारी की नौकरी (UP Sarkari Naukari) करने का सपना देखते हैं, वो इस मौके को जाने न दें और तुरंत आवेदन पत्र भर दें और भर्ती परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें. दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड (Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotion Board) की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई है. जिसमें भर्ती परीक्षा करवाने के योग्य कंपनियों से आवेदन मांगे गए हैं. बोर्ड की ओर से नोटिस जारी कर कंपनियां से आवेदन करने को कहा गया है. जिस कंपनी को ये टेंडर दिया जाएगा वो यूपी पुलिस भर्ती 2022 परीक्षा का (UP Police Recruitment 2022) आयोजन करेगी.