MPSC Recruitment 2021: महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन ने 900 पदों पर निकाली हैं वैकेंसी, ऐसे करें आवेदन

आवेदन करने की प्रक्रिया

महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट mpsc.gov.in पर जाकर उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. होमपेज पर Online Application Portal का लिंक होगा. इस लिंक पर जाकर आपको online applications to fill 900 vacancies for various Group C लिखा हुआ दिखेगा. इस लिंक पर जाएं और सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लें.

इसपर क्लिक कर दें और Apply Online लिखा हुआ दिखेगा. इस लिंक को खोल दें.

रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद आवेदन पत्र भर दें और उसे जमा कर दें.

इन पदों पर निकाली गई हैं भर्तियां

1. इंड्रस्टी इंस्पेक्टर (MPSC Industry Inspector) के 103 पदों पर भर्ती की जानी है.

2.डिप्टी इंस्पेक्टर (MPSC Deputy Inspector) के 114 पदों पर भर्ती होंगी.

3.टेक्निकल असिस्टेंट (Technical assistant) के 14 पदों पर नियुक्ति की जानी गै

4. टेक्स असिस्टेंट (Technical assistant) के 117 पद निकाले गएं हैं.

5. र्क्लक टाइपिस्ट मराठी 473 और क्लर्क टाइपिस्ट इंग्लिश के 79 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.

चयन प्रक्रिया

इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा और मेन्स परीक्षा से गुजराना होगा. जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा को पास करेंगे, उनको मेन्स परीक्षा देनी होगी.

वैकेंसी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी (MPSC Group C Recruitment 2021) -

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया- 22, दिसंबर 2021 से शुरू

आवेदन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख- 11, जनवरी, 2022 तक

प्रीलिम्स परीक्षा की संभावित तारीख- 3, अप्रैल, 2022

मेंस परीक्षा की संभावित तारीख- 6, अगस्त, 2022 और 13 अगस्त, 2022