2026 में नौकरी के लिए खुद को तैयार नहीं मानते हैं इतने फीसदी लोग, LinkedIn की चौंकाने वाली रिपोर्ट

AI Job Market India 2026: अगर आप भी 2026 में नई नौकरी की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह रिपोर्ट आपको चौंका सकती है। लिंक्डइन की नई रिसर्च के मुताबिक, भारत में 84% प्रोफेशनल्स खुद को नई नौकरी पाने के लिए तैयार नहीं मानते, जबकि 72% लोग एक्टिवली जॉब बदलने की सोच रहे हैं. इसका कारण आर्टिफिशियल इंटेलिसेंज (AI) बताया गया है, जिसने जॉब मार्केट को ही बदल दिया है. आइए जानते हैं रिपोर्ट में क्या है.

AI ने बदला जॉब मार्केट, लेकिन डर भी बढ़ाया

रिपोर्ट के मुताबिक, AI की वजह से जॉब मार्केट तेजी से बदल रहा है. 87% भारतीय प्रोफेशनल्स काम के दौरान AI इस्तेमाल करने में कंफर्टेबल हैं, लेकिन जब बात हायरिंग और रिक्रूटमेंट की आती है, तो तस्वीर उलट जाती है. 77% लोगों का मानना है कि भर्ती प्रक्रिया अब जरूरत से ज्यादा लंबी और टफ हो चुकी है, 66% को लगता है कि हायरिंग अब पहले से ज्यादा इम्पर्सनल हो गई है, 48% कैंडिडेट्स को समझ ही नहीं आ रहा कि उनकी एप्लिकेशन बाकी लोगों से अलग कैसे दिखे, रिक्रूटर्स का स्लो रिस्पॉन्स और फीडबैक की कमी तनाव और बढ़ा रही है.

नौकरी ढूंढना हुआ और मुश्किल

लिंक्डइन डेटा बताता है कि 2022 की शुरुआत से भारत में एक जॉब के लिए अप्लाई करने वालों की संख्या दोगुनी से ज्यादा हो चुकी है. यही वजह है कि 76% प्रोफेशनल्स कहते हैं कि पिछले एक साल में जॉब पाना और मुश्किल हो गया है. वहीं, 74% रिक्रूटर्स भी मानते हैं कि उन्हें सही टैलेंट मिलना पहले से ज्यादा कठिन लग रहा है.

AI ही बनेगा जॉब सीकर का सबसे बड़ा सहारा

डर के बावजूद लोग एआई को उम्मीद मान रहे हैं. 94% भारतीय प्रोफेशनल्स जॉब सर्च में AI का इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहे हैं, 66% का कहना है कि AI उनके इंटरव्यू कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है. बता दें कि आज AI सिर्फ रिज्यूमे बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि रोल मैचिंग, स्किल एनालिसिस और इंटरव्यू प्रिपरेशन तक मदद कर रहा है।, जिसकी वजह से करियर पाथ भी बदल रहे हैं.

इस बदलते माहौल का असर करियर चॉइस पर भी साफ दिख रहा है कि 32% Gen X प्रोफेशनल्स नए रोल या फंक्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं, 32% Gen Z युवा अपनी इंडस्ट्री से बाहर मौके तलाश रहे हैं, आंत्रप्रेन्योरशिप तेजी से बढ़ रही है, लिंक्डइन पर 'फाउंडर' टाइटल सबसे तेजी से बढ़ने वालों में शामिल है. यानी अब करियर एक सीधी लाइन नहीं, बल्कि एक फ्लेक्सिबल जर्नी बन चुका है.

2026 में किन नौकरियों की होगी सबसे ज्यादा डिमांड

लिंक्डइन की 'India Jobs on the Rise' रिपोर्ट के मुताबिक, आने वाले समय में जिन रोल्स की डिमांड तेजी से बढ़ेगी, उनमें टॉप AI और टेक रोल्स शामिल हैं. प्रॉम्प्ट इंजीनियर, एआई इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर शामिल हैं. अन्य हाई-डिमांड सेक्टर्स में सेल्स, साइबर सिक्योरिटी, एडवाइजरी रोल्स हैं. नॉन-ट्रेडिशनल लेकिन तेजी से उभरते करियर में वेटरनरियन यानी पशु चिकित्सक, सोलर कंसल्टेंट, बिहैवियरल थेरेपिस्ट शामिल हैं. लिंक्डइन इंडिया की करियर एक्सपर्ट नीरजिता बनर्जी के मुताबिक, 'AI अब भारत के जॉब मार्केट में करियर बनाने और टैलेंट को आंकने की फैक्टर बन चुका है. प्रोफेशनल्स को यह समझने की जरूरत है कि उनकी स्किल्स किस तरह मौके में बदलती हैं और हायरिंग के फैसले असल में होते कैसे हैं.'