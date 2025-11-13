इन सेंट्रल स्कूलों में निकली बंपर भर्ती, कल से शुरू होगी आवेदन की प्रक्रिया, पढ़ें डिटेल्स

KVS NVS Vacancy 2025: केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों टीचिंग में नॉन टीचिंग और टीचिंग दोनों पदों के लिए वैकेंसी निकली है. इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया कल यानी 14 नवंबर से शुरू हो जाएंगी. फिलहाल शॉर्ट नोटिस जारी कर जानकारी दी गई है. इस बार सीबीएसई (CBSE) केवीएस और एनवीएस की इस भर्ती को आयोजित करने जा रहा है. नोटिफिकेशन जारी करने से लेकर परीक्षा तक की जिम्मेदारी सीबीएसई के पास है. जो उम्मीदवार इन पदों के लिए खुद को योग्य समझते हैं वे कल अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ तैयार हो जाएं.

किन-किन पदों पर होगी भर्ती

आवेदन करने की लास्ट डेट 4 दिसंबर 2025 तय की गई है. उम्मीदवारों को इसके लिए cbse.gov.in , kvsangathan.nic.in या navodaya.gov.in पर जाना होगा. सीबीएसई ने फिलहाल कंबाइन शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है. आज शाम या कल इस भर्ती का नोटिस जारी कर दिया है. टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी शिक्षकों समेत हजारों पदों पर वैकेंसी आने की उम्मीद है. इसकी पुष्टी कल होगी, डिटेल्स नोटिस जारी होने पर



जानकारी के मुताबिक, सेंट्रल स्कूलों में शिक्षक भर्ती अब तीन चरणों में हो सकती है. हालांकि इस पूरी जानकारी डिटेल्स नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही पता चलेगा. अब तक लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर चयन होता. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से तीन लेवल पर चयन प्रक्रिया की मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय संगठन के मुख्यालय लेवल पर नई व्यवस्था लागू करने की तैयारियां शुरू कर दी गई थी. इससे पहले दिसंबर 2022 में केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों, उप प्रधानाचार्यों व प्रधानाचार्यों की भर्ती के लिए परीक्षा का पैटर्न बदला गया था.

