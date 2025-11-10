Haryana TET Result 2025: हरियाणा टीईटी परीक्षा का रिजल्ट जारी, इतना रहा इस बार का पास प्रतिशत

Haryana TET Result 2025 Declard: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) ने हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. परीक्षा देने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं और HTET 2025 स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इस साल का पास प्रतिशत 14 प्रतिशत है. हरियाणा के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक (PRT), प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT) और स्नातकोत्तर शिक्षक (PGT) पदों सहित शिक्षण भूमिकाओं के लिए उम्मीदवारों की पात्रता का आकलन करने के लिए एचटीईटी 2025 परीक्षा 30 और 31 जुलाई को आयोजित की गई थी.

HTET परिणाम 2025: परिणाम जारी होने के बाद कैसे देखें?

HBSE की आधिकारिक वेबसाइट - bseh.org.in पर जाएँ

मेन टैब में HTET 2024 रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.

हरियाणा 'HTET रिजल्ट' लिंक पर क्लिक करें

लॉग इन करने के लिए, उम्मीदवारों के पास अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करनी होगी.

हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) 2025 के लिए पासिंग मार्क्स

सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को 150 में से कम से कम 90 अंक प्राप्त करने होंगे, जो 60 प्रतिशत होनी के बराबर होनी चाहिए

हरियाणा के अनुसूचित जाति (SC) और शारीरिक रूप से विकलांग वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 83 अंक या 55 प्रतिशत नंबर प्राप्त लाने होंगे.

इसके अलावा अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति और PWD उम्मीदवारों को भी 90 नंबर प्राप्त करने होंगे, जो 60 प्रतिशत के बराबर होते हैं.

ये भी पढ़ें-IAF Vacancy: इंडियन एयर फोर्स में शामिल होने का मौका, आज से इस भर्ती के लिए आवेदन शुरू