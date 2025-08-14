विज्ञापन

BSF में Head Constable पदों पर निकली बंपर भर्ती, जानिए आवेदन करने की तारीख, योग्यता और आयु सीमा

इन पदों के लिए चयन पीएसटी और पीईटी टेस्ट, लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन व मेडिकल परीक्षा के आधार पर होगी. 

इसके अलावा उम्मीदवारों को हर महीने 25,500 से लेकर 81000 रूपये तक सैलरी के रूप में दिया जाएगा.

BSF Head constable RO/RM Recruitment 2025 : बीएसएफ (Border security force) की ओर से हेड कांस्टेबल (रेडियो ऑपरेटर) और हेड कांस्टेबल (रेडियो मैकेनिक) पदों पर उम्मीदवारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इस भर्ती के माध्यम से कुल 1121 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसके लिए आवेदन 24 अगस्त 2025 से शुरू हो जाएगा.आवेदन करनी की अंतिम तिथि 23 सितंबर 2025 है. जो भी लोग इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट bsf.gov.in पर जाकर कर सकते हैं. लेकिन इससे पहले योग्यता और आयु सीमा के बारे में एकबार जान लीजिए...

किन पदों पर भर्ती निकली है

आधिकारिक नोटिस के अनुसार, 1121 पदों में से 910 पद हेड कांस्टेबल (रेडियो ऑपरेटर) और 211 हेड कांस्टेबल (रेडियो मैकेनिक) की भर्ती की जाएगी. 

आयु सीमा

इस पद के लिए आयु सीमा न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 25 वर्ष है.

आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

उम्मीदवारों की आयु गणना 23 सितंबर 2025 के आधार पर की जाएगी. 

शैक्षणिक योग्यता

वहीं, शैक्षिक योग्यता की बात करें तो रेडियो ऑपरेटर के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित विषयों के साथ कम से कम 60 प्रतिशत अंकों के साथ 12वीं में पास होना जरूरी है.

रेडियो मैकेनिक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होना चाहिए तथा उनके पास संबंधित आईटीआई सर्टिफिकेट होना जरूरी है. 

सैलरी

इसके अलावा उम्मीदवारों को हर महीने 25,500 से लेकर 81000 रूपये तक सैलरी दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया

इन पदों के लिए चयन पीएसटी और पीईटी टेस्ट, लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन व मेडिकल परीक्षा के आधार पर होगी. 

