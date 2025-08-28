Jobs 2025: यहां निकली 1543 पदों पर वैकेंसी, ग्रैजुएट करें फौरन अप्लाई

Latest jobs 2025: अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और एक अच्छे करियर ऑप्शन की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) में बंपर नौकरी निकली है. एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं, इच्छुक और योग्य कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट powergrid.in पर अप्लाई कर सकते हैं. वैकेंसी के जरिए 1543 पदों को भरा जाएगा. जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वे 17 सितंबर तक आवेदन कर लें, इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी. इस वैकेंसी के जरिए फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइजर पदों पर भर्ती की जाएगी.

PGCIL Job Bharti: शैक्षणिक योग्यता

इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए पदों के हिसाब से योग्यता मांगी गई है. इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरों की जरूरत होगी. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि जिस भी पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ लें. उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 29 वर्ष होनी चाहिए.

उम्मीदवारों की आयु गणना 17 सितंबर 2025 के आधर पर की जाएगी.

PGCIL Job Vacancy Notification 2025

किन-किन जगहों पर कितने पदों पर भर्ती निकली है

फील्ड सुपरवाइजर (सिविल)- 193 पद

फील्ड सुपरवाइजर (इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन)- 85 पद

फील्ड इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल)- 532 पद

फील्ड इंजीनियर (सिविल)- 198 पद

फील्ड सुपरवाइजर (इलेक्ट्रिकल)- 535 पद

एप्लीकेशन फीस

फील्ड इंजीनियर- 400 रुपये

फील्ड सुपरवाइजर- 300 रुपये

एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/एक्स सर्विसमैन उम्मीदवारों के लिए आवेदन कोई शुल्क नहीं है.

