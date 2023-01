JKSSB SI Result 2022: जेकेएसएसबी सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित, ऐसे करें चेक 

MP Patwari Bharti 2023: एमपी पटवारी भर्ती के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका आज, 9073 पदों के लिए फटाफट अप्लाई करें

बोर्ड ने रिजल्ट के साथ एक नोटिस जारी करते हुए काह, 27.03.2022 को बोर्ड द्वारा आयोजित ओएमआर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर और राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) प्रमाणपत्र का दावा करने वाले उम्मीदवारों को आवंटित बोनस अंक, परिणाम/स्कोर शीट को अधिसूचित किया जाता है. हालांकि, ऐसे आवेदकों के परिणाम जिन्हें CAT के निर्देश पर ओएमआर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी गई थी, उन्हें CAT के अगले आदेश/ओएएस के निपटान तक रोक कर रखा गया है.''

JKSSB SI Result 2022: ऐसे चेक करें

1.सबसे पहले उम्मीदवार jkssb.nic.in पर जाएं.

2.होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर जाएं.

3.इसके बाद “View Result/Score Sheet of candidates for the posts of Sub-Inspector (Home Department), advertised vide Notification No. 06 of 2021 dated 21.10.2021.” लिंक पर क्लिक करें.

4.अब रिजल्ट पीडीएफ स्क्रीन पर खुल जाएगा.

5.नीचे स्क्रॉल करें और रिजल्ट को देखें.

6.इसके बाद रिजल्ट के पीडीएफ को डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट ले लें.

