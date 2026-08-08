14वीं JPSC पीटी परीक्षा रद्द करने पर विचार! अनियमितताओं के आरोपों के बीच सरकार कर रही मंथन

JPSC Cancellation News : 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) प्रारंभिक परीक्षा (PT) को लेकर चल रहे विवाद के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है. सूत्रों के अनुसार, परीक्षा में अनियमितता के आरोपों के बाद झारखंड सरकार 14वीं JPSC PT एग्जाम को रद्द करने की संभावना पर गंभीरता से विचार कर रही है.
मिली जानकारी के मुताबिक, इस मुद्दे पर सरकार स्तर पर बातचीत जारी है और विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की जा रही है. हालांकि, फिलहाल सरकार की ओर से परीक्षा रद्द करने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.
विदित है कि 14वीं JPSC PT परीक्षा को लेकर कुछ समय से अनियमितताओं और गड़बड़ियों के आरोप लगाए जा रहे हैं. इसी बीच परीक्षा रद्द होने की संभावना की खबर ने उम्मीदवारों के बीच नई चर्चा शुरू कर दी है.
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